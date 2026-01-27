Ορτέγκα: «Σε όλα τα ματς θέλουμε τη νίκη - Ο Άγιαξ είναι μία μεγάλη ομάδα»

Στην τελική ευθεία έχει μπει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για τον απόλυτο τελικό απέναντι στον Άγιαξ, μέσα στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου πριν από την αναμέτρηση, τους ποδοσφαιριστές των «ερυθρόλευκων» εκπροσώπησε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα, με τον Αργεντινό να στέκεται στην ποιότητα, αλλά και την ιστορία που έχει ο Άγιαξ ως σύλλογος.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα:

Για το γεγονός ότι δεν έχει κερδίσει ο Άγιαξ φέτος στην έδρα της και αν το συζητάνε στα αποδυτήρια: «Μία ομάδα μπορεί να κερδίζει ή να κερδίζει και να μην δείχνει την εικόνα. Ο Άγιαξ είναι μεγάλη ομάδα και δεν είναι κριτήριο τα αποτελέσματα».

Για τον χαρακτήρα του τελικού που έχει η αναμέτρηση: «Παίζουμε ένα παιχνίδι που ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι, όλα τα ματς τα παίζουμε για να κερδίζουμε. Σημαντικό για εμάς να κερδίσουμε, θα παίξουμε σαν να είναι τελικός».

