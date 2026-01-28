Judgment Day στο Champions League: Το μεγάλο φινάλε της League Phase

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Όλα τα ματς, ίδια ώρα, υπολογισμοί, γκολ, βαθμοί, εναλλαγές θέσεων στον πίνακα, μάχες για την 8άδα και την 24άδα! Νύχτα… γιορτής και κρίσης στο Champions League!

Με τον Ολυμπιακό να έχει μπροστά του την τεράστια πρόκληση του Άμστερνταμ για να καταφέρει να βρεθεί εντός 24άδας μετά και τη λήξη του ματς απέναντι στον Άγιαξ, τα top clubs της γηραιάς ηπείρου συμμετέχουν απόψε σε μια βραδιά που για τον ποδοσφαιρικό κόσμο, είναι γιορτή.

Βέβαια, για τους οπαδούς θα έχει και μεγάλο άγχος, ανάλογα των όσων θα κυνηγά η κάθε ομάδα, αλλά με τόσα ματς, την ίδια στιγμή, σε τόσα γήπεδα, σε αυτό το επίπεδο, μόνο ως απόλαυση μπορεί να χαρακτηρίσει κανείς το δίωρο 22:00 – 00:00.

Και μπορεί στην Άρσεναλ να είναι απόλυτα ήρεμοι και σίγουροι για την κορυφή φιλοξενώντας την Καϊράτ στο Λονδίνο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και για την Τσέλσι που «μπαλαντζάρει» ανάμεσα σε 8άδα και 24άδα και καλείται να περάσει από την έδρα της Νάπολι.

Η Νιούκαστλ φιλοξενείται από την Παρί με αμφότερες στους 13 βαθμούς και εντός 8άδας μονάχα λόγω της διαφοράς τερμάτων από τις υπόλοιπες που ισοβαθμούν στις θέσεις 9-13.

Μπαρτσελόνα και Σίτι θα τα παίξουν όλα για όλα κι ό,τι… βγει για την απευθείας πρόκριση, απέναντι σε Κοπεγχάγη και Γαλατασαράι αντίστοιχα, ενώ και η Ίντερ έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση για την 8άδα και έχει ταξιδέψει στη Βεστφαλία για να παίξει με την Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα (22:00):

Άγιαξ –Ολυμπιακός

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι

Μονακό – Γιουβέντους

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Μπορούσια Ντόρτμουντ – Ίντερ

Μπριζ – Μαρσέιγ

Νάπολι – Τσέλσι

Ουνιόν Σεν Ζιλουάλ – Αταλάντα

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ

