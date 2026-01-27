Κλειστή η κερκίδα των οργανωμένων του ΠΑΟΚ στο Groupama Stadium!

Με απόφαση των οργανωμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λυών θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).

Στο μυαλό της UEFA, όπως διαβάσατε μέσα από το SDNA, δεν υπήρχε καν η σκέψη περί αναβολής του αγώνα Λυών - ΠΑΟΚ. Έτσι, το παιχνίδι θα διεξαχθεί στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας και της απώλειας επτά οπαδών του Δικεφάλου.

Ήδη, τα πρώτα πούλμαν στο άκουσμα της είδησης αποφάσισαν να επιστρέψουν στη βάση τους, δεδομένης της θλίψης που υπάρχει, με το παιχνίδι να μην υπάρχει στο μυαλό κανενός.

Οι οργανωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ όμως δεν έμειναν εκεί, καθώς με απόφασή τους, η κερκίδα των φιλοξενούμενων στο γήπεδο της Λυών θα μείνει κλειστή την Πέμπτη (29/1).

sdna.gr