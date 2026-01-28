Το καθήκον της και... βλέπουμε

Το συγκρότημα του Άλμπερτ Θελάδες επιβάλλεται να κερδίσει απόψε (22:00) στο Στάδιο «Αλφαμέγα» τη Σλάβια Πράγας και να χρειαστεί έναν συνδυασμό αποτελεσμάτων ούτως ώστε να μπει στην 24άδα του Champions League. Και όντας στην 30ή θέση με έξι βαθμούς, θα απαιτηθούν πολλά… θαύματα.

Η Πάφος FC oφείλει όμως να κάνει το καθήκον της. Να κερδίσει. Εκτός των άλλων, ενδεχόμενη νίκη θα της φέρει άλλα 2,1 εκατομμύρια στο ταμείο της. Και είναι ένα ποσό που δεν μπορείς να το περιφρονήσεις. Οι παίκτες της Πάφου θα προσπαθήσουν ούτως ώστε το ματς με τους Τσέχους να μην είναι το τελευταίο.

Ένα ταξίδι που ξεκίνησε στις 22 Ιουλίου απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και, αφού πέρασε τους Ισραηλινούς, την Ντιναμό Κιέβου αλλά και τον Ερυθρό Αστέρα, βρέθηκε στη League Phase του Champions League. Και όσοι βρίσκονται στο οικοδόμημα της Πάφου έζησαν πρωτόγνωρες στιγμές. Που δεν θα ξεχαστούν ποτέ.

Η αλήθεια είναι πως οι κυανόλευκοι δεν είναι σε πολύ καλό φεγγάρι. Η ήττα από την ΑΕΚ ήταν η τρίτη σερί, με τον Θελάδες να ξεκινά τη θητεία του στον πάγκο πολύ άσχημα. Οι δύο ήττες αφορούν το πρωτάθλημα και άφησαν την ομάδα στο -8 από την κορυφή. Μία νίκη πάντως απόψε, πέραν των άλλων, θα τονώσει και την αυτοπεποίθηση των παικτών. Είναι ευδιάκριτο πως κάπου έχασαν τα πατήματά τους και τα αποτελέσματα το καταδεικνύουν.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, η απουσία του τιμωρημένου Σούνιτς μειώνει τις επιλογές στο κέντρο. Επίσης φαίνεται πως δεν θα υπάρξει κανένα ρίσκο με τους Νταβίντ Λουίζ και Γκολντάρ, όπως και με τον Κορέια. Προέρχονται από τραυματισμούς και ακολουθούν σημαντικά παιχνίδια που εκεί η συμμετοχή τους κρίνεται πιο αναγκαία. Είναι όμως κάτι που θα «απαντηθεί» λίγο πριν το ματς.

Μάλλον μετά το ματς

Στο μεταξύ, τις τελευταίες ώρες έχουν φουντώσει τα σενάρια για τον Νικόλα Ιωάννου. Από την Πάφο κρατούν κλειστά τα χαρτιά τους και εκτιμάται πως όποιες εξελίξεις θα υπάρξουν μετά το ματς. Ό,τι και να γίνει πάντως, δεν θα αργήσει αφού το Σάββατο ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ

CHAMPIONS LEAGUE

1. Άρσεναλ(20-2) 21

2. Μπάγερν(20-7) 18

3. Ρεάλ Μαδρίτης(19-8) 15

4. Λίβερπουλ(14-8) 15

5. Τότεναμ(15-7) 14

6. Παρί ΣΖ(19-9) 13

7. Νιούκασλ(16-6) 13

8. Σπόρτινγκ(14-9) 13

9. Τσέλσι(14-8) 13

10. Μπαρσελόνα(18-13) 13

11. Μάντσεστερ Σίτι(13-9) 13

12. Ατλέτικο(16-13) 13

13. Αταλάντα(9-9) 13

14. Ίντερ(13-7) 12

15. Γιουβέντους(14-10) 12

16. Ντόρτμουντ(19-15) 11

17. Γαλατασαράι(9-9) 10

18. Καραμπάχ(13-15) 10

19. Μαρσέιγ(11-11) 9

20. Λεβερκούζεν(10-14) 9

21. Μονακό(8-14) 9

22. Αϊντχόφεν(15-14) 8

23. Μπλιμπάο(7-11) 8

24. Ολυμπιακός(8-13) 8

25. Νάπολι(7-12) 8

26. Κοπεγχάγη(11-17) 8

27. Μπριζ(12-17) 7

28. Μπόντο Γκλιμτ(12-14) 6

29. Μπενφίκα(6-10) 6

30. Πάφος(4-10) 6

31. Σεν Ζιλουάζ(7-17) 6

32. Άγιαξ(7-19) 6

33. Άιντραχτ(10-19) 4

34. Σλάβια Πράγας(4-15) 3

35. Βιγιαρεάλ(5-15) 1

36. Καϊράτ Αλμάτι(5-19) 1