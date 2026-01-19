Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
19:00 Ομόνοια Αρ. - Ένωση
Cytavision 3
22:00 Μπράιτον - Μπόρνμουθ
Cytavision 4
19:30 Κρεμονέζε - Βερόνα
21:45 Λάτσιο - Κόμο
Cytavision 5
21:30 Γρανάδα - Εϊμπάρ
Cytavision 6
18:00 Παναιτωλικός - Λεβαδειακός
21:30 Μπάσκετ: Καβαλίερς - Θάντερ
Cytavision 7
20:00 Βόλος - Ατρόμητος
00:00 Μπάσκετ: Νικς - Μάβερικς
Cytavision 8
22:00 Έλτσε - Σεβίλλη
Cablenet Sports 2
20:00 Βόλεϊ: Αναγέννηση - Νέα Σαλαμίνα