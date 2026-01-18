ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.

Cytavision 1

16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση

19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ

Cytavision 2

17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα

Cytavision 3

16:00 Γουλβς - Νιούκασλ

18:30 Άστον Βίλα - Έβερτον

21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός

Cytavision 4

13:30 Πάρμα - Τζένοα

16:00 Μπολόνια - Φιορεντίνα

19:00 Τορίνο - Ρόμα

21:45 Μίλαν - Λέτσε

Cytavision 5

17:00 Λάρισα - Άρης

Cytavision 6

22:30 Γκιμαράες - Πόρτο

Cytavision 7

14:30  Ιπποδρομιακή συνάντηση

Cytavision 8

17:15 Ατλέτικο - Αλαβές

22:00 Σοσιεδάδ - Μπαρσελόνα

Cablenet Sports 1

20:00  Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια

Cablenet Sports 2

16:00 Στραμπούργκ - Μετζ

18:15 Ναντ - Παρί FC

21:45 Λιόν - Μπρεστ

Cablenet Sports 3

17:45 Φέγενορντ - Σπ. Ρότερνταμ

21:00 Σενεγάλη - Μαρόκο

Νοvasports Prime

19:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ

Νοvasports 2

16:30 Στουτγκάρδη - Ουνιόν Βερ.

Νοvasports 3

14:30 Καϊζεσλάουτερν - Ανόβερο

18:30 Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι’ αυτό έντυσαν στα γαλαζοκίτρινα τον Σαβό!

ΑΕΛ

|

Category image

Φώναξε δυνατά παρών με Κακουλλή!

ΑΡΗΣ

|

Category image

Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας

TV

|

Category image

Το χέρι του Άινα που σήκωσε συζήτηση στο Φόρεστ-Άρσεναλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με τέσσερις απουσίες στο ματς τον με ΟΦΗ ο ΠΑΟΚ

Ελλάδα

|

Category image

Βινίσιους: Η ακραία γιούχα που δέχθηκε από τον κόσμο του «Μπερναμπέου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Τα νέα δεδομένα στην κορυφή και όχι μόνο

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Πεντάρα της Μπάγερν στη Λειψία με ανατροπή

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Γκέλαρε και έχασε την ευκαιρία για το +9 η Άρσεναλ!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ασταμάτητη ΑΕΚ και 13/13

Κύπρος

|

Category image

Σημαντικό βήμα για την τρίτη θέση η ΑΕΛ

Κύπρος

|

Category image

Με εκπληκτικό Wright υπέταξε τον ΑΠΟΕΛ ο Κεραυνός

Κύπρος

|

Category image

Κωστή: «Οι παίκτες μου έχουν ψυχή, καρδιά και [...]»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Η μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού επί της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Θελάδες: «Δεν έχω αμφιβολία ότι θα ανακάμψουμε - Στο Λονδίνο για το καλύτερο»

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη