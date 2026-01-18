Το αθλητικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Cytavision 1
16:00 Ομόνοια - Ανόρθωση
19:00 Απόλλων - ΑΠΟΕΛ
Cytavision 2
17:00 ΑΕΚ - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 3
16:00 Γουλβς - Νιούκασλ
18:30 Άστον Βίλα - Έβερτον
21:00 ΑΕΚ - Παναθηναϊκός
Cytavision 4
13:30 Πάρμα - Τζένοα
16:00 Μπολόνια - Φιορεντίνα
19:00 Τορίνο - Ρόμα
21:45 Μίλαν - Λέτσε
Cytavision 5
17:00 Λάρισα - Άρης
Cytavision 6
22:30 Γκιμαράες - Πόρτο
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
17:15 Ατλέτικο - Αλαβές
22:00 Σοσιεδάδ - Μπαρσελόνα
Cablenet Sports 1
20:00 Μπάσκετ: Ρεάλ Μαδρίτης - Βαλένθια
Cablenet Sports 2
16:00 Στραμπούργκ - Μετζ
18:15 Ναντ - Παρί FC
21:45 Λιόν - Μπρεστ
Cablenet Sports 3
17:45 Φέγενορντ - Σπ. Ρότερνταμ
21:00 Σενεγάλη - Μαρόκο
Νοvasports Prime
19:00 ΠΑΟΚ - ΟΦΗ
Νοvasports 2
16:30 Στουτγκάρδη - Ουνιόν Βερ.
Νοvasports 3
14:30 Καϊζεσλάουτερν - Ανόβερο
18:30 Άουγκσμπουργκ - Φράιμπουργκ