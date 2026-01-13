Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Όλα όσα θα δείτε κατά τη διάρκεια της σημερινής μέρας.
Omega Channel
22:00 League Cup: Νιούκασλ - Μαν. Σίτι
Cytavision 4
22:00 Ρόμα - Τορίνο
Cytavision 7
22:00 Μπάιγεξ - Μαρσέιγ
Cablenet Sports 2
22:00 Oυτρέχτη - Τβέντε
Νοvasports Prime
21:00 Μπάσκετ: Tρέντο - Πανιώνιος
Νοvasports 3
21:30 Ντόρτμουντ - Βέρντερ
Νοvasports 4
19:00 Μπάσκετ: Νεπτούνας - Τσεντεβίτα
Νοvasports 5
19:00{ Μπάσκετ: Κλουζ - Χάμπουρκ
Νοvasports 6
19:30 Στουτγκάρδη - Άιντραχτ
Νοvasports Start
18:00 Μπάσκετ: Μπακσασεχίρ - Μανρέσα
21:30{ Μάινζ - Χάιντενχαϊμ