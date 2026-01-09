Οι μεταδόσεις σήμερα (9/1)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 9/1
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Ομόνοια
Cytavision 3
21:30 Ρέξαμ - Νότιγχαμ Φόρεστ
Cytavision 4
21:30 Πρέστον - Γουίκαν
Cytavision 5
06:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Brisbane
19:00 Μπάσκετ: Ανόρθωση - Κεραυνός
Cytavision 6
07:30 Τένις: ΑΤΡ 250 – Hong Kong
Cytavision 8
22:00 Χετάφε - Σοσιεδάδ
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Ολυμπιακός - Μπάγερν
Novasports 3
21:30 Άιντραχτ - Ντόρτμουντ
Novasports 4
21:30 Mπάσκετ: Μπαρσελόνα - Παρτιζάν
Novasports 5
20:00 Mπάσκετ: Zαλγκίρις - Ερ. Αστέρας
Novasports 6
21:30 Mπάσκετ: Αρμάνι - Εφές
Novasports Start
21:30 Mπάσκετ: Μπασκόνια - Βιλερμπάν
Cablenet Sports 3
18:00 Μάλι - Σενεγάλη
21:00 Καμερούν - Μαρόκο