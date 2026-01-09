Νέες προκλήσεις φέρνει το 2026 για την Αctivate Cyprus

Η έλευση του 2026 δημιουργεί νέες απαιτητικές προκλήσεις για την Activate Cyprus, την εταιρεία που εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες εξειδικεύεται και πρωτοπορεί σε ποδηλατικές και τριαθλητικές διοργανώσεις και στον αθλητικό τουρισμό.

«Το 2026 είναι μια χρονιά ορόσημο αφού διοργανώνουμε Aurora Gravel Rally Series, το σημαντικότερο αγώνα ποδηλασίας gravel που έγινε ποτέ στην Κύπρο. Είναι μεγάλη τιμή και αναγνώριση για την Activate Cyprus το γεγονός ότι ο Ελβετός διοργανωτής επέλεξε την Κύπρο ως μια από τις τρεις χώρες που θα επισκεφθεί αυτή η διεθνής σειρά και εμπιστεύθηκε την Activate Cyprus να υλοποιήσει τη διοργάνωση στο νησί μας» σημειώνει ο Διευθυντής της Activate Cyprus, Μιχάλης Χατζηϊωάννου.

«Η αρχή κάθε έτους είναι η ευκαιρία για να γίνει η απαραίτητη οργάνωση και να οριοθετούν οι στόχοι για να ανταποκριθούμε ως Activate Cyprus στην ποιότητα των διοργανώσεων που έχουμε πετύχει να καθιερώσουμε τα τελευταία χρόνια, αλλά και να αναβαθμίσουμε τον χώρο με τον οποίο ασχολούμαστε με νέο προϊόν» προσθέτει ο κ. Χατζηϊωάννου.

Είναι γεγονός ότι κάθε διοργάνωση Activate Cyprus απευθύνεται σε μία μεγάλη μάζα ποδηλατών ή τριαθλητών, από την Κύπρο και το εξωτερικό, που με την παρουσία τους ενισχύουν και οικονομικά την τοπική κοινωνία.

Επιπλέον, πέραν των αθλητικών διοργανώσεων, με διάφορες δράσεις η Activate Cyprus βάζει το δικό της λιθαράκι στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού στο νησί.

Η καινοτομία του Aurora Gravel Rally Series

Ποντάροντας αρκετά τα τελευταία χρόνια στην ποδηλασία τύπου Gravel, προβλέποντας ότι θα είχε ραγδαία ανάπτυξη, η προσπάθεια της Activate Cyprus εκτιμήθηκε στο εξωτερικό και ως αρχική πρόκληση για τη νέα χρονιά θα κληθεί να διοργανώσει για πρώτη φορά τον πρώτο αγώνα της σειράς Aurora Gravel Rally Series. Η Κύπρος θα αποτελέσει τον πρώτο από τους τρεις σταθμούς της σειράς, με τον αγώνα να διεξάγεται από τις 9 μέχρι τις 13 Μαρτίου.

Την περσινή χρονιά η Activate Cyprus είχε δημιουργήσει το Cyprus Gravel Bike Series, που αποτελείτο από τρεις φανταστικές διαδρομές gravel, οι οποίες θα γίνουν και φέτος. Πρόκειται για το Bedrock Gravel Bike Festival, που στις 25 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί για τέταρτη σερί χρονιά, το 0-2000 Gravel Edition και το Nicosia Gravel Adventure.

Η πρωτοβουλία αυτή της Activate Cyprus εκτιμήθηκε δεόντως στο εξωτερικό και έτσι το νησί μας επιλέχθηκε να είναι μέρος αυτού του νέου εγχειρήματος, του Aurora Gravel Rally Series, μαζί με τις Ελβετία και Πορτογαλία όπου θα είναι οι επόμενοι σταθμοί, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, αντίστοιχα. Σημειώνεται ότι πίσω από την ιδέα της δημιουργίας του Aurora Gravel Rally Series βρίσκεται επιχειρηματίας με έδρα την Ελβετία.

Διοργανώσεις που ξεχωρίζουν

Σαφώς περίοπτη θέση στο πρόγραμμα της Activate Cyprus για το 2026 έχει το Cyprus Gran Fondo, το οποίο την φετινή χρονιά θα γίνει στις 3-5 Απριλίου. Πρόκειται για διεθνή ποδηλατικό αγώνα που διεξάχθηκε για πρώτη φορά από το 2013 και μέσα στα χρόνια μεγάλωσε και επεκτάθηκε. Πλέον, από το 2017 κι εντεύθεν, αποτελεί έναν από τους σταθμούς κάθε χρονιάς στο καλεντάρι UCI Gran Fondo World Series. Μέσω της Πάφου, όπου είναι το επίκεντρο της τριήμερης δράσης, το 25% των συμμετεχόντων θα έχουν την ευκαιρία να προκριθούν στον τελικό του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Gran Fondo, που φέτος θα γίνει σε μία παραδοσιακά ποδηλατική χώρα, την Ιαπωνία.

Από εκεί και πέρα, είναι ο αγώνας τριάθλου Ο3 OlympusMan – Triathlon, που έχει ενταχθεί στη διεθνή σειρά Extreme Triathlon Series 0.5, όντας ένας από τους πέντε σταθμούς τους οποίους πρέπει να κάνουν οι διαγωνιζόμενοι. Το Ο3 OlympusMan – Triathlon θα γίνει στις 7 Νοεμβρίου, ενώ λίγες εβδομάδες προηγουμένως, στις 18 Οκτωβρίου, θα λάβει χώρα το Ο3 OlympusMan – Trail Run, ο αγώνας ορεινού τρεξίματος, που καθιερώθηκε πλέον ως ξεχωριστή διοργάνωση.

Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Ιουνίου (6-7) έχει προγραμματιστεί ο αγώνας ποδηλατικής ανάβασης «0-2000 Challenge», στον οποίο οι συμμετέχοντες δοκιμάζουν τις αντοχές τους, ξεκινώντας από την επιφάνεια της θάλασσας και φθάνοντας μέχρι την κορυφή του Ολύμπου.

Στις 3 Μαΐου θα διεξαχθεί το Pafos Triathlon, μέσω του οποίου θα αναδειχθούν και οι πρωταθλητές Κύπρου, ενώ στις 17 του ίδιου μήνα θα διοργανωθεί το Mazotos Triathlon.

Επιπρόσθετα, η Activate Cyprus θα διοργανώσει και το 2026 το Mayflower Gran Prix Cyprus για λογαριασμό του INEX Club. Eπιπλέον κατά διαστήματα από την Activate Cyprus διοργανώνονται ποδηλατικά τουρ, μέσω των οποίων προωθείται ακόμη περισσότερο ο ποδηλατικός τουρισμός.