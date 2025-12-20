Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις από Κύπρο και εξωτερικό (20/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Τι θα δούμε σήμερα;
Cytavision 1
17:00 Άρης - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 2
17:00 Ένωση - Ακρίτας Χλ.
Cytavision 3
14:30 Νιούκαστλ - Τσέλσι
17:00 Mάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ
19:30 Τότεναμ - Λίβερπουλ
22:00 Έβερτον - Άρσεναλ
Cytavision 4
16:30 Μαούρ - Λιλ
19:00 Λάτσιο - Κρεμονέζε
21:45 Γιουβέντους - Ρόμα
Cytavision 5
18:00 Τένις: Next Gen ATP Finals
Cytavision 6
17:00 Μπράιτον - Σάντερλαντ
20:00 Ολυμπιακός - Κηφισιά
00:00 Μπάσκετ: Νάγκετς - Ρόκετς
Cytavision 7
17:00 Μπόρνμουθ - Μπέρνλι
19:00 Λα Ντουτσερέ - Τουλούζ
22:00 Λιντς - Κρίσταλ Πάλας
Cytavision 8
17:00 Γουλβς - Μπρέντφορντ
19:30 Οσασούνα - Αλαβές
22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη
Novasports Prime
19:30 Λειψία - Λεβερκούζεν
Novasports 2
16:00 Αστέρας Τρ. - Άρης
Novasports 3
16:30 Στουτγκάρδη - Χόφενχαϊμ
21:30 Χόλστεϊλ Κιέλ - Ντιναμό Δρ.
Novasports 6
16:30 Αμβούργο - Άιντραχτ
Novasports extra1
16:30 Bόλφσμπουργκ - Φράιμπουργκ
Novasports extra2
16:30 Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ
Novasports extra3
16:30 Κολωνία - Ουνιόν Βερ.
Cablenet Sports 1
19:00 Aνόρθωση - Ολυμπιακός
Cablenet Sports 2
19:00 Μπρέντα - Άγιαξ