Όλες οι τηλεοπτικές μεταδόσεις από Κύπρο και εξωτερικό (20/12)

Cytavision 1

17:00 Άρης - Ομόνοια Αρ.

Cytavision 2

17:00 Ένωση - Ακρίτας Χλ.

Cytavision 3

14:30 Νιούκαστλ - Τσέλσι

17:00 Mάντσεστερ Σίτι - Γουέστ Χαμ

19:30 Τότεναμ - Λίβερπουλ

22:00  Έβερτον - Άρσεναλ

Cytavision 4

16:30 Μαούρ - Λιλ

19:00 Λάτσιο - Κρεμονέζε

21:45 Γιουβέντους - Ρόμα

Cytavision 5

18:00 Τένις: Next Gen ATP Finals

Cytavision 6

17:00 Μπράιτον - Σάντερλαντ

20:00 Ολυμπιακός - Κηφισιά

00:00 Μπάσκετ: Νάγκετς - Ρόκετς

Cytavision 7

17:00 Μπόρνμουθ - Μπέρνλι

19:00 Λα Ντουτσερέ - Τουλούζ

22:00 Λιντς - Κρίσταλ Πάλας

Cytavision 8

17:00 Γουλβς - Μπρέντφορντ

19:30 Οσασούνα - Αλαβές

22:00 Ρεάλ Μαδρίτης - Σεβίλλη

Novasports Prime

19:30 Λειψία - Λεβερκούζεν

Novasports 2

16:00 Αστέρας Τρ. - Άρης

Novasports 3

16:30 Στουτγκάρδη - Χόφενχαϊμ

21:30 Χόλστεϊλ Κιέλ - Ντιναμό Δρ.

Novasports 6

16:30 Αμβούργο - Άιντραχτ

Novasports extra1

16:30 Bόλφσμπουργκ - Φράιμπουργκ

Novasports extra2

16:30 Άουγκσμπουργκ - Βέρντερ

Novasports extra3

16:30 Κολωνία - Ουνιόν Βερ.

Cablenet Sports 1

19:00 Aνόρθωση - Ολυμπιακός

Cablenet Sports 2

19:00 Μπρέντα - Άγιαξ

