Και η Τσέλσι για Καρέτσα, «τον θέλει για το καλοκαίρι 2026»

Δημοσίευμα στην Αγγλία συνδέει ακόμα έναν ευρωπαϊκό κολοσσό με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, προσθέτοντας στο κάδρο την Τσέλσι για το καλοκαίρι του 2026.

Το όνομά του έχει εδραιωθεί ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα που έχει να προσφέρει τη δεδομένη στιγμή το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Εδώ και μήνες μια σειρά από κορυφαίες ομάδες έχουν συνδεθεί με την περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, ο οποίος στα 18 του χρόνια εντυπωσιάζει με τη Γκενκ και την Εθνική Ελλάδος.

Σύμφωνα με το «Team Talk» μετά τις Μίλαν, Μάντσεστερ Σίτι και Άρσεναλ, ακόμα ένας κολοσσός προστίθεται στους μνηστήρες του Έλληνα εξτρέμ. Ο λόγος για την Τσέλσι, η οποία φέρεται να θέλει να τον προσθέσει στο ρόστερ της από το καλοκαίρι του 2026.

Με δεδομένο πως μια σειρά από ομάδες τον... λιγουρεύεται για το θερινό μεταγραφικό παζάρι, οι Λονδρέζοι θέλουν να προλάβουν τον ανταγωνισμό και να αναδειχθούν νικητές στην κούρσα για την απόκτηση του 18χρονου μεσοεπιθετικού.

Παράλληλα η Τσέλσι μετράει και μια ιδιαίτερα στενή συνεργασία από την προηγούμενη δεκαετία με τη Γκενκ, από την οποία έχει αποκτήσει στο παρελθόν τους Κέβιν Ντε Μπρόινε και Τιμπό Κουρτουά. Μια σχέση που θέλει να διευρύνει και με την απόκτηση του Καρέτσα, ο οποίος έχει καταφέρει να εκτοξεύσει τις μετοχές του μέσα σε διάστημα 18 μηνών.

