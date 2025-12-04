ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το διάστημα που χάνει τη γη κάτω από τα πόδια της

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Δεν μπόρεσε η ΑΕΛ να κρατήσει το σημαντικό προβάδισμα των δύο τερμάτων κόντρα στον Απόλλωνα.

 Ισοφαρίστηκε σε διάστημα έξι λεπτών (61΄ και 67΄) και πήρε έναν βαθμό κόντρα στον συμπολίτη, που ασφαλώς και δεν την αφήνει ικανοποιημένη. Είναι, με διαφορά, το χειρότερό της τέταρτο αυτό μεταξύ 60΄-75΄. Μετρά μόλις ένα γκολ και δέχθηκε έξι, κάτι που δείχνει πως είναι αλλού για αλλού σε αυτό το διάστημα. Χάνει ουσιαστικά τη γη κάτω από τα πόδια της. Και είναι κρίμα ό,τι χτίζει να το χαλά ή να τρέχει από πίσω το σκορ.

Είναι κάτι που δουλεύει ο Ούγκο Μαρτίνς, ο οποίος ήταν φανερά απογοητευμένος από τον τρόπο που χάθηκε το τρίποντο με αντίπαλο τον Απόλλωνα. Η ΑΕΛ οφείλει όμως να κοιτάξει μπροστά και να προετοιμαστεί για την αναμέτρηση εκτός έδρας απέναντι στην Ομόνοια Αραδίππου (07/12).

Στο μεταξύ, σήμερα, στις 10:00 το πρωί, ο πρόεδρος Κώστας Κωνσταντίνου θα παραθέσει συνέντευξη Τύπου στην οποία, σύμφωνα με όσα διαρρέουν, θα ανακοινώσει τους Θύμιο Αγαθοκλέους και Ζοέλ Νταμάχου, που ενισχύουν έτσι το μοντέλο λειτουργίας της ΑΕΛ. Πιθανόν όμως να προκύψουν και άλλες ειδήσεις από τον διοικητικό ηγέτη των γαλαζοκιτρίνων. 

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΕΛ

Tags

ΑΕΛΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

