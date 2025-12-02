«Θέλει να κάνει δικό της τον Μανδά η Πάρμα»

Αβέβαιο είναι το μέλλον του Χρήστου Μανδά στη Λάτσιο, με τον Έλληνα κίπερ να είναι στην πόρτα της εξόδου.

Παρά την περσινή εξαιρετική του χρονιά με τους Ρωμαίους, ο Μανδάς φέτος δεν έχει καταγράψει ούτε μία συμμετοχή, με την ομάδα να είναι ανοιχτή στην προοπτική παραχώρησης του.

Σύμφωνα με το Tuttomercatoweb.com η Πάρμα θέλει να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και προσπαθεί να τον αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού.

Με τον Μανδά να επιθυμεί να πάρει περισσότερα ματς στα πόδια του, δεδομένα αναζητάει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, ενώ και η ίδια η Λάτσιο δείχνει να είναι πρόθυμη όχι απλώς να τον δανείσει, αλλά μέχρι και να πουλήσει τον Έλληνα διεθνή κίπερ.

Βέβαια η υπόθεση αυτή δεν θα είναι φθηνή για την Πάρμα, με τη Λάτσιο να αξιώνει κάτι λιγότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ.

Πηγή: sport-fm.gr