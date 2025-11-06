ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Οι μεταδόσεις σήμερα (6/11)

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Οι μεταδόσεις σήμερα (6/11)

Δείτε τι πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα (6/11)

ΡIK 1

22:00 Λωζάνη - Ομόνοια

Cytavision 2

14:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens

Cytavision 3

19:45 AEK - Aμπερντίν

22:00 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις

Cytavision 4

19:45 Μάλμε - Παναθηναϊκός

22:00 Άστον Βίλα - Μακάμπι

Cytavision 5

19:45 ΑΕΚ Αθηνών - Σάμροκ

22:00 Κρίσταλ Πάλας - Αλκμάαρ

Cytavision 6

19:45 Στουρμ Γκρατς - Νότιγχαμ Φ.

22:00 Ρέιντζερς - Ρόμα

Cytavision 7

19:45 Μάιντς - Φιορεντίνα

22:00 Μπέτις - Λιόν

Cytavision 8

19:45 Ερ. Αστέρας - Λιλ

22:00 Στουτγκάρδη - Φέγενορντ

Novasports Prime

22:00 Μπάσκετ: Μακάμπι - Μονακό

Novasports 2

20:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Χάποελ Τ.Α

Novasports 3

21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Βιρ. Μπολόνια

Novasports 4

22:00 Μπάσκετ: Παρίς - Μπάγερν

Novasports Start

19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν

Κατηγορίες

TV

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Στα ημιτελικά του Hellenic Championship ο Τζόκοβιτς!

Τένις

|

Category image

Από τις ευκαιρίες της σεζόν 23/24, δανεικός και… επιστροφή στην Ευρώπη

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Άλλαξε τους δέκα από τους 11 ο Μπεργκ για τη Λωζάνη!

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΦΩΤΟ: Oι ΑΕΚτζήδες και η γεμάτη κερκίδα της Αμπερτίν

ΑΕΚ

|

Category image

Κριστιάνο: «Αν πήγαινα στην κηδεία του Ζότα θα γινόταν... τσίρκο, ξέρετε τη φήμη μου»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Πήγαν για να δουν Τζόκοβιτς οι Χουάντσο και Γκραντ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Απρόοπτο στην ΑΕΚ λίγο πριν τη σέντρα και... από σπόντα 11/11

ΑΕΚ

|

Category image

LIVE: ΑΕΚ - Αμπερντίν 0-0

ΑΕΚ

|

Category image

Ψάχνει κι αυτός το 3/3!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Στην «Αρένα» για τον πρώτο

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

«Από τα δυνατά μου σημεία το σουτ από απόσταση»

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Επίσημα νέος προπονητής της Τζένοα ο Ντε Ρόσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Οι πέντε της ΑΕΛ που δεν παίζουν με Ένωση

ΑΕΛ

|

Category image

Στον πάγκο ο Ρομπέρζ

ΑΕΚ

|

Category image

Λουκάσεν εσύ σούπερ σταρ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διαβαστε ακομη