Οι μεταδόσεις σήμερα (6/11)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε τι πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα (6/11)
ΡIK 1
22:00 Λωζάνη - Ομόνοια
Cytavision 2
14:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens
Cytavision 3
19:45 AEK - Aμπερντίν
22:00 ΠΑΟΚ - Γιουνγκ Μπόις
Cytavision 4
19:45 Μάλμε - Παναθηναϊκός
22:00 Άστον Βίλα - Μακάμπι
Cytavision 5
19:45 ΑΕΚ Αθηνών - Σάμροκ
22:00 Κρίσταλ Πάλας - Αλκμάαρ
Cytavision 6
19:45 Στουρμ Γκρατς - Νότιγχαμ Φ.
22:00 Ρέιντζερς - Ρόμα
Cytavision 7
19:45 Μάιντς - Φιορεντίνα
22:00 Μπέτις - Λιόν
Cytavision 8
19:45 Ερ. Αστέρας - Λιλ
22:00 Στουτγκάρδη - Φέγενορντ
Novasports Prime
22:00 Μπάσκετ: Μακάμπι - Μονακό
Novasports 2
20:00 Μπάσκετ: Ντουμπάι - Χάποελ Τ.Α
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 4
22:00 Μπάσκετ: Παρίς - Μπάγερν
Novasports Start
19:45 Μπάσκετ: Φενέρμπαχτσε - Βιλερμπάν