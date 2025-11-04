Το Champions League επιστρέφει - Το σημερινό πρόγραμμα (4/11)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 4/11
Cytavision 3
19:45 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ
22:00 Λίβερπουλ - Ρεάλ
Cytavision 4
19:45 Νάπολι - Άιντραχτ
22:00 Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν
Cytavision 5
12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν
Cytavision 6
15:00 Youth: Παρί ΣΖ - Μπάγερν
22:00 Τότεναμ - Κοπεγχάγη
Cytavision 7
22:00 Γιουβέντους - Σπόρτινγκ
Cytavision 8
17:00 Youth: Λίβερπουλ - Ρεάλ
22:00 Ατλέτικο - Σεν Ζιλουά
Novasports Prime
18:00 Μπάσκετ: Άγκυρα - Πανιώνιος
21:00 Μπάσκετ: Ανγκίλα - Λιετκαμπέλις
Novasports 4
20:00 Μπάσκετ: Μπούντοσνοστ - Μπεσίκτας
Novasports Start
20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Νίνερς