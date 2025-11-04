ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το Champions League επιστρέφει - Το σημερινό πρόγραμμα (4/11)

Δημοσιευτηκε:

Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Τρίτη 4/11

Cytavision 3

19:45 Σλάβια Πράγας - Άρσεναλ

22:00 Λίβερπουλ - Ρεάλ

Cytavision 4

19:45 Νάπολι - Άιντραχτ

22:00 Ολυμπιακός - Αϊντχόφεν

Cytavision 5

12:00 Τένις: ΑΤΡ 250 - Athens

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν - Μπάγερν

Cytavision 6

15:00 Youth: Παρί ΣΖ - Μπάγερν

22:00 Τότεναμ - Κοπεγχάγη

Cytavision 7

22:00 Γιουβέντους - Σπόρτινγκ

Cytavision 8

17:00 Youth: Λίβερπουλ - Ρεάλ

22:00 Ατλέτικο - Σεν Ζιλουά

Novasports Prime

18:00 Μπάσκετ: Άγκυρα - Πανιώνιος

21:00 Μπάσκετ: Ανγκίλα - Λιετκαμπέλις

Novasports 4

20:00 Μπάσκετ: Μπούντοσνοστ - Μπεσίκτας

Novasports Start

20:30 Μπάσκετ: Μπουργκ - Νίνερς

