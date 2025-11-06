ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Να τριτώσει το καλό και να κλείσει θέση και για του... χρόνου

ΒΑΣΟΣ ΒΑΣΟΥ

Να πετύχει το 3Χ3 στη League Phase του Conference League και να κάνει το πιο αποφασιστικό βήμα ώστε να «κλειδώσει» την παρουσία της στη διοργάνωση και το 2026 στοχεύει απόψε (19: 45) η ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερτίν.

Η μέχρι σήμερα πορεία στην Ευρώπη είναι αξιοζήλευτη, καθότι τα επιτεύγματά της ούτε ο πιο αισιόδοξος οπαδός της δεν τα ανέμενε. Θρίαμβος στην πρεμιέρα της League Phase επί της Αλκμάαρ (4-0) και ιστορική νίκη στην Αγγλία επί της Κρίσταλ Πάλας (0-1). Ήταν ένα ονειρικό ξεκίνημα που έφερε την ΑΕΚ στην 1η θέση του Conference ισόβαθμη με άλλες πέντε ομάδες. Απαιτείται, όμως, η ανάλογη συνέχεια απέναντι στους Σκοτσέζους, οι οποίοι ναι μεν δεν αποτελούν φόβητρο (είναι ουραγοί στη League Phase), ωστόσο είναι μια ομάδα που απαιτεί σεβασμό και προσοχή. Λόγω έδρας και αγωνιστικής εικόνας, η ΑΕΚ έχει τον πρώτο λόγο και είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, αλλά αυτό θα πρέπει να το αποδείξουν οι ποδοσφαιριστές της και μέσα στις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Το μοναδικό ερωτηματικό για τον Ιμανόλ Ιδιάκεθ έχει να κάνει με την ετοιμότητα του Ρομπέρζ. Εφόσον ο έμπειρος στόπερ κριθεί ανέτοιμος, τότε, στα στόπερ θα παίξουν οι Μιλίτσεβιτς-Εκπολό. Ο Σαμπορίτ δεν προλαβαίνει. Η πιθανή ενδεκάδα θα αποτελείται από τους Αλομέροβιτς, Μιραμόν ή Εκπολό, Μιλίτσεβιτς, Εκπολό (Ρομπέρζ), Ναλί, Λέδες, Πονς, Ρόντεν, Ρούμπιο, Ιβάνοβιτς, Μπάγιτς ή Ανγκιέλσκι. Θέση βασικού στη μεσαία γραμμή διεκδικεί με αξιώσεις ο Σουάρες και στην άμυνα ο Π. Ιωάννου.

 

