BAΘΜΟΛΟΓΙΑ CHAMPIONS LEAGUE: Η θέση της Πάφος FC και οι αγώνες που έχει στη συνέχεια

Μετά την μεγάλη επιτυχία επί της Βιγιαρεάλ, την οποία κέρδισε με 1-0 στο «Στέλιος Κυριακίδης», η Πάφος FC έκανε και άλμα εντός της 24άδας στην βαθμολογία της League Phase του Champions League.

Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της 4ης αγωνιστικής της διοργάνωσης η παφιακή ομάδα είναι στην 20ή θέση.

Για την ολοκλήρωση της φάσης απομένουν άλλοι τέσσερις αγώνες. Οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν στους εναπομείναντες αγώνες τις Μονακό (26/11, εντός), Γιουβέντους (10/12, εκτός), Τσέλσι (21/01, εκτός) και Σλάβια Πράγας (28/01, εντός).

Δείτε εδώ τη βαθμολογία.