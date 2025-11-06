ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Το πρόγραμμα στο Conference League

ΓΗΠΕΔΟ

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Αναμετρήσεις… όλων των ειδών συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Conference League.

Πέραν της μονομαχίας της ΑΕΚ με την Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, υπάρχουν οι δύο δοκιμασίες των κυπριακών συλλόγων.

Πρώτα της ΑΕΚ Λάρνακας που υποδέχεται την Αμπερντίν, μετά η εκτός έδρας μάχη της Ομόνοιας στη Λωζάνη.

Ασφαλώς υπάρχουν και άλλα σημαντικά ματς όπως τα Μάιντς-Φιορεντίνα, Σπάρτα Πράγας-Ράκοφ, Κρίσταλ Πάλας-Άλκμααρ και Βαγιεκάνο-Λεχ Πόζναν.

Το πρόγραμμα της 3ης αγωνιστικής:

ΑΕΚ - Σάμροκ Ρόβερς 19:45

ΑΕΚ Λάρνακας - Αμπερντίν 19:45

Κουόπιο - Σλόβαν Μπρατισλάβας 19:45

Μάιντς - Φιορεντίνα 19:45

Νόα - Σίγκμα Όλομουτς 19:45

Σαμσουνσπόρ - Χάμρουν 19:45

Σαχτάρ Ντόνετσκ - Μπρέινταμπλικ 19:45

Σπάρτα Πράγας - Ρακόφ 19:45

Τσέλιε - Λέγκια Βαρσοβίας 19:45

Ντιναμό Κιέβου - Ζρίνσκι Μόσταρ 22:00

Κρίσταλ Πάλας - Αλκμάαρ 22:00

Λίνκολν Ρεντ Ιμπς - Ριέκα 22:00

Λωζάνη - Ομόνοια 22:00

Ράγιο Βαγιεκάνο - Λεχ Πόζναν 22:00

Ραπίντ Βιέννης - Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα 22:00

Σέλμπουρν - Ντρίτα 22:00

Σκέντιγια - Γιαγκιελόνια 22:00

Χάκεν - Στρασβούργο 22:00

 

 

