Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Βελιγράδι...

Θλιβερή εμφάνιση και απόλυτη παράδοση για τον Παναθηναϊκό. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ουσιαστικά ήταν… απούσα από το Βελιγράδι, δεν φάνηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο ανταγωνιστική και έχασε εύκολα 86-68 από τον Ερυθρό Αστέρα, πέφτοντας στο 5-4 στη Euroleague.

Oι «πράσινοι» παρατάχθηκαν χωρίς ψηλό στο παιχνίδι λόγω των πολλών τραυματισμών, αυτό όμως σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί την κάκιστη εμφάνιση και την ήττα με κάτω τα χέρια, όπως αυτή ήρθε. Ειδικά απέναντι σε μία ομάδα που αντιμετωπίζει κι αυτή αρκετά προβλήματα.

Πράγματι, οι γηπεδούχοι πήραν από πολύ νωρίς τα ηνία του αγώνα, ξέφυγαν με διψήφια διαφορά στις αρχές του δευτέρου δεκαλέπτου και δεν κοίταξαν ποτέ πίσω, πετυχαίνοντας την έβδομη συνεχόμενη νίκη τους στην Ευρωλίγκα και μένοντας μόνοι πρώτοι στη βαθμολογία, έστω και προσωρινά. Στο φινάλε, απλώς ο Παναθηναϊκός απέφυγε τον διασυρμό, μειώνοντας τη διαφορά στην τέταρτη περίοδο.

Κορυφαίος των νικητών ο Κόντι Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ, που ήταν «ορχήστρα» με 14 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ. 14 πόντους έβαλε ο Τσίμα Μονέκε και 10 ο Όγκνιεν Ντόμπριτς, για έναν Ερυθρό Αστέρα από τον οποίο δεν υστέρησε ουσιαστικά κανένας από όσους αγωνίστηκαν.

Από τον Παναθηναϊκό, 16 πόντους είχε ο Κώστας Σλούκας, 14 ο Τζέντι Όσμαν και 12 ο Νίκος Ρογκαβόπουλος. Όλοι οι υπόλοιποι υστέρησαν, με τον Κέντρικ Ναν να ολοκληρώνει το παιχνίδι έχοντας 7 λάθη και 5 φάουλ.

Στην επόμενη (10η) αγωνιστική, ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενηθεί από την Παρί (11/11, 22:00) στην «Adidas Arena».

Το ματς

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με αλλεπάλληλα επιθετικά ριμπάουντ και καλάθι του Όσμαν, με τον Ερυθρό Αστέρα να γράφει γρήγορα το 6-2 με καλάθια των Μοτιεγιούνας και Μονέκε από την «καρδιά» της ρακέτας. Oι «πράσινοι» έβρισκαν διαρκώς ελεύθερα σουτ αλλά όλα πήγαιναν στο σίδερο, με τον Σορτς να δίνει τελικά λύση για το 6-4. Ο Ιζούντου έκοψε τον Αμερικανό και στην άλλη πλευρά σκόραρε (8-4), ενώ ο Σλούκας πήγε στη γραμμή και έβαλε μία βολή για το 8-5. Ο Ιζούντου κάρφωσε εντυπωσιακά (10-5), με τον αρχηγό του «τριφυλλιού» να ευστοχεί σε άλλες δύο βολές για το 10-7. Μπάτλερ και ΜάκΙνταϊρ πήγαν εύκολα στο καλάθι (14-9), με τον Σορτς να μειώνει από μέση απόσταση σε 14-11. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν τη σκληρή άμυνα και ανέβασαν τη διαφορά στο +7 (18-11), ενώ ένα καλάθι του Νταβιντόβατς διαμόρφωσε το 20-12 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ο Ερυθρός Αστέρας ανέβηκε στο +12 στο ξεκίνημα της δεύτερης περιόδου, με το πρώτο τρίποντο του ματς, από τον Τζέντι Όσμαν, να διαμορφώνει το 24-15. Οι γηπεδούχοι απάντησαν με τον Ντόμπριτς (29-15). Χουάντσο και ΜάκΙνταϊρ αντάλλαξαν καλάθια (31-17), με τον Ντόμπριτς να φέρνει τους Σέρβους για πρώτη φορά στο +16 (33-17). Ο ίδιος ευστόχησε σε τρίποντο μετά τις συνεχόμενες τάπες που δέχθηκαν οι Σλούκας και Ρογκαβόπουλος, ενώ ένα γκολ φάουλ του Μονέκε έφερε τη διαφορά πάνω από τους 20 (38-17). Ο Ρογκαβόπουλος έδωσε λύση με τρίποντο (38-20), όμως οι ΜάκΙνταϊρ και Μονέκε απάντησαν για το 42-20. Ο Ναν έβαλε τρεις σερί πόντους (42-23), με τον Όσμαν να ευστοχεί από μακριά για το 44-26. Ο Χουάντσο έκανε κι αυτός το ίδιο (44-29), πριν ο Ναν βάλει το τρίτο σερί τρίποντο του Παναθηναϊκού για το 44-32. Το ημίχρονο έληξε 46-32 με ωραία κίνηση και λέι απ του ΜάκΙνταϊρ.

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με καλάθι του Ντόμπριτς (48-32), με τον Μοτιεγιούνας να βρίσκει στόχο από κοντά για το 50-32. Ο Όσμαν πέτυχε τον πρώτο πόντο του Παναθηναϊκού στο τρίτο δεκάλεπτο με βολή (51-33), με τους Οτζελέγε και Ιζούντου να καρφώνουν συνεχόμενες φορές για το 55-33. Μήτογλου και Ρογκαβόπουλος έδωσαν λύσεις από κοντά (55-37), με τον Κάλινιτς να απαντάει με τρίποντο για το 58-37. Ο Ιζούντου σκόραρε με πολύ ωραία κίνηση (60-37), με τον Μιλιένοβιτς να βάζει δύο βολές για το +25 των γηπεδούχων (62-37). Ο Μονέκε συνέχισε το «ερυθρόλευκο» πάρτι, το οποίο σταμάτησε για λίγο ο Ρογκαβόπουλος με τρίποντο (65-40). Το τρίτο δεκάλεπτο έληξε 67-40 με καλάθι του Μίλερ-ΜάκΙνταϊρ.

Στο τέταρτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός βρήκε κάποιες λύσεις με Ναν, Όσμαν και Χουάντσο, μειώνοντας σε 70-47. Ο ΜάκΙνταϊρ απάντησε με γκολ φάουλ (72-47), με τον Ρογκαβόπουλο και τον Όσμαν να σκοράρουν από κοντά για το 72-53. Ο Τολιόπουλος έβαλε τρίποντο (74-56), με τον Σλούκα να ακολουθεί και να μειώνει σε 74-59. Ο Έλληνας γκαρντ έριξε λίγο ακόμη τη διαφορά (74-61), με τον Μονέκε να δίνει λύση για το 76-61 από κοντά. Ο Σλούκας πήρε βολές και τις έβαλε (76-63), με τον Τολιόπουλο να δέχεται στοπ και τον Κάλινιτς να ευστοχεί σε λέι απ στον αιφνιδιασμό για το 78-63. Με τους Σλούκα και Σορτς να δίνουν λύσεις, ο Παναθηναϊκός κατόρθωσε να μειώσει σε πιο αποδεκτά επίπεδα την τιμή της διαφοράς, με τον Ερυθρό Αστέρα να παίρνει την εύκολη και πανάξια νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 20-12, 46-32, 67-40, 86-68

Πηγή: sport-fm.gr