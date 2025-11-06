ΑΕΚ-Σάμροκ Ρόβερς: Καθοριστικό άλμα για την 8άδα ψάχνει ο «δικέφαλος» στην OPAP Arena

Να εκτοξευτεί στην πρώτη οκτάδα του Conference League θα επιδιώξει η ΑΕΚ που υποδέχεται τη Σάμροκ Ρόβερς στην OPAP Arena στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστική της διοργάνωσης.

Η «Ένωση» βρίσκεται στη 12η θέση της βαθμολογίας με τρεις βαθμούς, αλλά έχει καλή διαφορά τερμάτων (+4) μετά την εξάρα επί της Αμπερντίν και με μια νίκη απόψε -ακόμα καλύτερα αν συνδυαστεί ξανά με ένα ευρύ σκορ- μοιάζει δεδομένο ότι θα βρίσκεται στο τέλος της βραδιάς στην πρώτη οκτάδα: θυμίζουμε ότι οι πρώτες οκτώ ομάδες δεν θα παίξουν playoffs και θα πάρουν απευθείας το εισιτήριο για τους «16». Από την άλλη, οι Ιρλανδοί είναι στη 33η θέση χωρίς βαθμό (-5 στη διαφορά τερμάτων), καθώς έχουν γνωρίσει την ήττα και στα δύο πρώτα ματς.

Στο στρατόπεδο του «δικεφάλου» το κλίμα έχει αρχίσει να βελτιώνεται μετά τις δύο ήττες στα ντέρμπι. Κι αυτό διότι βγήκε η αντίδραση απέναντι στον Παναιτωλικό, ακόμη κι αν το γκολ της νίκης ήρθε στις καθυστερήσεις με τον Ορμπελίν Πινέδα. Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς είχε καλή απόδοση, δημιούργησε ευκαιρίες χωρίς να απειληθεί αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει νωρίς, παίρνοντας όμως το «τρίποντο» στο τέλος που τη διατήρησε κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας.

Στο αποψινό παιχνίδι η ΑΕΚ θέλει να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα. Είναι αναγκαίο να πάρει όλα τα παιχνίδια στην έδρα της και να ψάξει τους βαθμούς και στις εκτός έδρας αναμετρήσεις που θα τη στείλουν στην πρώτη οκτάδα.

Ο Σέρβος τεχνικός δεν υπολογίζει για την αποψινή μάχη τους τραυματίες Ελίασον και Ζίνι, ενώ θυμίζουμε πως εκτός λίστας είναι οι Καλοσκάμης και Ζοάο Μάριο, δύο παίκτες που πήραν φανέλα βασικού στον αγώνα με τον Παναιτωλικό. Ο Νίκολιτς δύσκολα θα προχωρήσει σε πολλές αλλαγές σε σύγκριση με το ματς της Κυριακής (02/11), με τους Κοϊτά και Γκατσίνοβιτς να διεκδικούν τη θέση στο δεξί «φτερό» της μεσοεπιθετικής γραμμής.

«Η αγαπημένη μου διάταξη είναι με δύο κλασικούς φορ, αλλά τώρα έχουμε μόνο δύο φορ υγιείς και διαθέσιμους. Είναι δύσκολο να εφαρμόσουμε κάτι τέτοιο από την αρχή του αγώνα, αλλά μπορεί να γίνει στη διάρκεια του αγώνα. Ο τρίτος μας επιθετικός, όχι σε ιεραρχία αλλά σε ποσότητα, ο Ζίνι είναι τραυματίας, έχει αρχίσει κάποιες προπονήσεις και ελπίζω να είναι έτοιμος μετά τη διακοπή. Όσο απουσιάζει πρέπει να βρούμε λύσεις», ανέφερε μεταξύ άλλων ο τεχνικός της ΑΕΚ στη συνέντευξη Τύπου.

Στην αντίπερα όχθη η Σάμροκ Ρόβερς έχει έρθει στην Αθήνα με τέλεια ψυχολογία από την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ιρλανδίας και θα προσπαθήσει να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Ηττήθηκε στην τελευταία της αναμέτρηση με 2-1 από τη Σλίγκο Ρόβερς, σε ένα ματς χωρίς σημασία για εκείνη αφού είχε κατακτήσει και μαθηματικό τον τίτλο.

Μπροστά της πλέον έχει τα τέσσερα παιχνίδια για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις στο Conference League και τον τελικό του FAI Cup.

Οι πιθανές ενδεκάδες:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια - Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος - Πινέδα, Μαρίν - Κοϊτά (Γκατσίνοβιτς), Μάνταλος, Κουτέσα - Γιόβιτς.

Σάμροκ Ρόβερς (Στέφεν Μπράντλεϊ): ΜακΓκίντι - Κλίρι, Λόπες, Ο' Σάλιβαν - Μπάρρετ, Μάλι, ΜακΈνεφ, Χονοχάν - Κοβαλέβσκις, ΜακΓκόβερν.

Διαιτητής: Χοσέ Λουίς Μουνουέρα (Ισπανία)

Βοηθοί: Μπαρμπέρο, Μορένο (Ισπανία)

4ος: Γκονθάλεθ (Ισπανία)

VAR: Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, Χόρχε Βάθκεθ (Ισπανία)

sport-fm.gr