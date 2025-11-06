Το 14ο να φέρει γούρι και προοπτική

Προτεραιότητά της είναι το πρωτάθλημα και η αλήθεια είναι πως αυτό φάνηκε στις δύο πρώτες αγωνιστικές της League phase, όπου ηττήθηκε εντός από τη Μάιντς, αν και είχε καλή παρουσία, και έφερε εκτός έδρας ισοπαλία με την Ντρίτα. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα διεκδικήσει τη νίκη απόψε (22:00) απέναντι στη Λωζάνη στην Ελβετία.

Άλλωστε για να μπει ξανά στο… κόλπο της πρόκρισης θα πρέπει να φύγει με διπλό, κάτι που δεν έπραξε στις 13 προηγούμενές της δοκιμασίες σε φάση ομίλων. Μετρά τέσσερις ισοπαλίες και εννιά ήττες και ελπίζει πως η 14η απόπειρα θα αποδειχθεί γουρλίδικη. Μία νίκη που, εφόσον έρθει, θα ντοπάρει και ψυχολογικά άπαντες, ενόψει της μάχης με τον ΑΠΟΕΛ την Κυριακή (19:00). Η Λωζάνη δεν θεωρείται αντίπαλος που προκαλεί φόβο. Είναι όμως μία ομάδα που δεν μπορεί να θεωρηθεί αδύναμη και έτσι θα απαιτηθεί σημαντική προσπάθεια από τους παίκτες του Χένινγκ Μπεργκ.

Είναι γνωστά τα δεδομένα όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, με τους Φαμπιάνο και Γιόβετιτς να μένουν Κύπρο, όπως και οι τραυματίες Κουλιμπαλί και Άιτινγκ. Επιπρόσθετα, εκτός ευρωπαϊκής λίστας είναι οι Τάνκοβιτς, Στεπίνσκι και Μουσιαλόφσκι. Νοουμένου πως ακολουθεί το ντέρμπι με τον ΑΠΟΕΛ, είναι λίγο δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για την ενδεκάδα. Εκτιμάται όμως πως κάποιοι παίκτες ενδεχομένως να πάρουν ανάσες, όπως οι Κίτσος και Εβάντρο, με τους Χαμάς και Εράκοβιτς να κτυπούν την πόρτα της ενδεκάδας. Ίσως δεν διακινδυνέψει η συμμετοχή του Αγκουζούλ, με τον Σίμιτς σε αυτή την περίπτωση να παίζει δίπλα στον Παναγιώτου.

Xριστόφορος Χριστοφή