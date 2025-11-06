Αποφάσεις Αθλητικού Δικαστή (05/11)

*Καταγγελία του Διαιτητή Κωνσταντίνου Φωτίου κατά του Κώστα Τσιρώνη, μέλους του προσωπικού του ΑΡΗ Λεμεσού που αποβλήθηκε για ανεπαρκή συμπεριφορά στον πάγκο και έντονες διαμαρτυρίες προς το διαιτητή μετά από απόφαση του στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA A’ Β’ Κατηγορίας Α΄ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου/22.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία του Διαιτητή Μάριου Χριστοφόρου κατά του Ella Andre Jordy Ποδοσφαιριστή της ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου που αποβλήθηκε για βίαιη συμπεριφορά, κτύπησε αντίπαλο ποδοσφαιριστή στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ Παραλιμνίου/25.10.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία της Διαιτητή Ιωάννας Αλλαγιώτου κατά του Γιαννάκη Κοντόζη Προπονητή της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου που αποβλήθηκε για έντονες διαμαρτυρίες προς τον 1ο Βοηθό με χειρονομίες στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Β’ Κατηγορίας περιόδου 2025-2026 ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου – ΕΘΝΙΚΟΣ Άσσιας/26.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Κυπέλλου COCA-COLA περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /22.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου για ρίψη αντικειμένων στον περιφραγμένο χώρο του σταδίου και στον αγωνιστικό χώρο κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Κυπέλλου COCA-COLA Α’ Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΡΗΣ Λεμεσού – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου /22.10.2025.

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ μελών της αποστολής της ομάδας με μέλη της αποστολής της φιλοξενούμενης ομάδας (κατά την είσοδο των ομάδων στα αποδυτήρια σημειώθηκαν σπρωξίματα μεταξύ των μελών των δυο ομάδων) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΠΑΦΟΣ F C/27.10.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΠΑΦΟΥ F C:

(α) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyp

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδιο που δημιουργήθηκε μεταξύ μελών της αποστολής της ομάδας με μέλη της αποστολής της φιλοξενούσας ομάδας (κατά την είσοδο των ομάδων στα αποδυτήρια σημειώθηκαν σπρωξίματα μεταξύ των μελών των δυο ομάδων) κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του CAVLINA SILVUE προπονητή τερματοφυλάκων της ΠΑΦΟΥ F C για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε μετά την λήξη του αγώνα κατά την είσοδο των ομάδων στα αποδυτήρια (φωνάζοντας προσπαθούσε να προσέγγιση τα μέλη της φιλοξενούσας ομάδας για να δώσει συνέχεια στην ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ των μελών των αποστολών των δύο ομάδων κατά παράβαση του άρθρου 4(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΠΑΦΟΣ F C/27.10.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά:

(1) της ΑΕΚ Λάρνακας:

(α) για ρίψη αντικειμένων μετά το τέλος του αγώνα από οπαδούς της ομάδας στον αγωνιστικό χώρο κατά παράβαση του άρθρου 10.3(γ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

(2) του ΚΑΡΑΠΑΤΑΚΗ ΑΝΤΡΟΥ Προέδρου της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά το τέλος του αγώνα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη δικαιούμενο άτομο κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή απειλητικά φωνάζοντας προς τον διαιτητή) κατά παράβαση των άρθρων 33.5 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYPRUS LEAGUE BY STOIXIMAN 2025/2026.και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ

Απόφαση: Πρόστιμο.

(3) ου ΝΤΙΝΟΥ ΛΕΥΚΑΡΙΤΗ μέλους του διοικητικού συμβουλίου της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά το τέλος του αγώνα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη δικαιούμενο άτομο κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις φωνάζοντας προς τον διαιτητή) κατά παράβαση των άρθρων 33.5 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Cyprus League by stoiximan 2025-2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(4) του ΕΥΜΑΙΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ Γενικού Διευθυντή της ΑΕΚ Λάρνακας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τον διαιτητή του αγώνα μετά το τέλος του αγώνα (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο ως μη δικαιούμενο άτομο κινήθηκε προς το μέρος του διαιτητή με απειλητικές διαθέσεις φωνάζοντας προς τον διαιτητή-Δέχθηκε κόκκινη κάρτα) κατά παράβαση των άρθρων 33.5 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος CYPRUS LEAGUE BY STOIXIMAN 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 10.3(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας/27.10.2025 (8η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΑΡΗ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΝΟΡΘΩΣΗ Αμμοχώστου – ΑΡΗΣ Λεμεσού/26.10.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού λόγω μη συμμετοχής στην ενδεκάδα, κατά την έναρξη του αγώνα, δύο ποδοσφαιριστών που κατά το 18ο έτος της ηλικίας τους ή προηγούμενα να ήταν εγγεγραμμένοι ως ποδοσφαιριστές στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ κατά παράβαση του Κεφαλαίου ΙΧ του άρθρου 13.5 της Προκήρυξης του Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan περιόδου 2025-2026. Συγκεκριμένα κατά την έναρξη του αγώνα μόνο ένας ποδοσφαιριστής συμμετείχε στην ενδεκάδα ο οποίος κατά το 18ο έτος της ηλικίας του ή προηγούμενα ήταν εγγεγραμμένος ως ποδοσφαιριστής στο αρχείο ποδοσφαιριστών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Λευκωσίας – ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού/25.10.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Υ γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΛ Λεμεσού–FREEDOM24 KRASAVA E.N.Y./26.10.2025 (8η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί δεν ενήργησε να υπάρχουν στο γήπεδο παιδιά επαναφοράς την μπάλας για την εφαρμογή του συστήματος χρήσης κώνων για την επαναφορά της μπάλας κατά την διάρκεια του αγώνα τον όσων αναφέρονται στα άρθρα 45-53 της Προκήρυξης Πρωταθλήματος 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/24.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΜΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γενικού Γραμματέα του Διοικητικού Συμβολαίου του σωματείου ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε στο τέλος του αγώνα στον αγωνιστικό χώρο (εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο και φωνάζοντας επέκρινε απαξιωτικά τους διαιτητές του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 33.5 του Κεφ. VII της Προκήρυξής Πρωταθλήματος Β’ κατηγορίας και του άρθρου 4γ των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ περιόδου 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΟΑΝ Αγίας Νάπας – ΠΑΕΕΚ Κερύνειας/25.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Αποκλεισμός από ένα αγώνα και πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά:

(α) του ΣΠΑΡΤΑΚΟΥ Κιτίου για επεισόδιο που προκάλεσε οπαδός της ομάδας μετά το τέλος του αγώνα που απείλησε να προκαλέσει ζημία σε άτομα εντός του αγωνιστικού χώρου (οπαδός της ομάδας εισήλθε στον χώρο της φυσούνας κατά την αποχώρηση των διαιτητών στα αποδυτήρια και επιτέθηκε στους διαιτητές τους οποίους και έσπρωξε με βίαιο τρόπο κατά παράβαση των άρθρων 4(κβ) και 10.2 (α) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) του ΜΙΧΑΛΗ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΗ Προέδρου του ΣΠΑΡΤΑΚΟυ Κιτίου για αντιαθλητική συμπεριφορά που επέδειξε προς τους διαιτητές μετά το τέλος του αγώνα στον χώρο της φυσούνας (εξύβριζε τους διαιτητές και τους απειλούσε) κατά παράβαση των άρθρων 4(γ) και 9(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π

Απόφαση: Αποκλεισμός από δύο αγώνες και πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου/26.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαΐου:

(α) για ζημιές που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας (έσπασαν καθίσματα και έγραψαν συνθήματα με σπρέι στις τουαλέτες στους τοίχους και στις πόρτες σε μέρος του σταδίου) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(η) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για μεταφορά εντός του σταδίου (στην κερκίδα) από οπαδούς της ομάδας, επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί και καπνογόνα), κατά παράβαση του άρθρου 10.2(δ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(γ) για πυροδότηση στην κερκίδα επικίνδυνων αντικειμένων (πυρσοί, καπνογόνα) πριν την έναρξη και κατά την διάρκεια του αγώνα) κατά παράβαση του άρθρου 10.2(γ1) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(δ) για κατανάλωση οινοπνευματωδών ποτών (αλκοολούχες μπύρες) από οπαδούς της ομάδας, κατά παράβαση του άρθρου 7 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Β΄ Κατηγορίας 2025/2026 και των άρθρων 4(γ) και 5 των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος Β’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ Κιτίου – ΑΛΣ ΟΜΟΝΟΙΑ 29ης Μαϊου/26.10.2025 (6η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΕΡΜΗ Αραδίππου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΡΜΗΣ Αραδίπποιυ – ΑΕΠ Πολεμιδιών /25.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΗΡΑΚΛΗΣ Γερολάκκου – ΑΠΕΑ Ακρωτηρίου/26.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΚΕΔΡΟΥ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας γιατί δεν χρησιμοποίησε προπονητή στον πιο πάνω αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10 του Κεφ. VII της Προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ κατηγορίας 2025-2026 στον αγώνα Πρωταθλήματος Νέων Κ19 Γ’ Κατηγορίας Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΚΕΔΡΟΣ Αγίας Μαρίνας Σκυλλούρας – Π. Ο. ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΟΝΗΣΙΛΛΟΣ/26.10.2025 (6η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του ΕΘΝΙΚΟΥ Άχνας:

(α) γιατί η ομάδα συμπεριφέρθηκε απρεπώς (5 κάρτες), κατά παράβαση του άρθρου 10.1(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για επεισόδια που προκλήθηκαν από οπαδούς της ομάδας με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (οπαδοί της ομάδας ήρθαν σε σύγκρουση με οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας έξω από τον αγωνιστικό χώρο του βοηθητικού γηπέδου του ΕΝΘΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ με έντονες υβρισίες και αληλοπροξήματα κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Επίλεκτης Κατηγορίας Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΕΘΝΙΚΟΣ Άχνας – ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου/25.10.2025 (5η Αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΜΕΑΠ Πέρα Χωρίου Νήσου για επεισόδια που προκλήθηκαν από οπαδούς της ομάδας οι οποίοι προκαλούσαν ένταση κατά την διάρκεια του αγώνα εκτός του αγωνιστικού χώρου και τα οποία επηρέαζαν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και για επεισόδια που προκλήθηκαν με οπαδούς με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας μετά το τέλος του αγώνα στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου (οπαδοί της ομάδας ήρθαν σε σύγκρουση με οπαδούς της φιλοξενούσας ομάδας έξω από τον αγωνιστικό χώρο του βοηθητικού γηπέδου του ΕΝΘΙΚΟΥ ΑΧΝΑΣ με έντονες υβρισίες και αληλοπροξήματα κατά παράβαση του άρθρου 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση:Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά του σωματείου ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου γιατί χρησιμοποίησε προπονητή που ήταν εγγεγραμμένος στο φύλλο αγώνος χωρίς να έχει άδεια εξασκήσεως επαγγέλματος από την ΚΟΠ κατά παράβαση των άρθρων 1-5 του Κεφ. ΧΙΙΙ της προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης Νέων και Παίδων 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον διακοπέντα αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C /26.10.2025 (4η Αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά της ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C γιατί χρησιμοποίησε προπονητή (Λουκά Παναγιωτίδη) στον πιο πάνω αγώνα χωρίς να είναι κάτοχος άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος της ΚΟΠ κατά παράβαση των άρθρων 1-5 και των άρθρων 10-11 του Κεφ. ΧΙΙΙ της προκήρυξης Πρωταθλήματος Γ’ Κατηγορίας 2025-2026 και της Προκήρυξης νέων και Παίδων 2025-2026.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον διακοπέντα αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου-ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F C /26.10.2025 (4η Αγωνιστική).

*Διακοπέντας αγώνα Πρωταθλήματος Παίδων Κ17 Α’ Φάσης περιόδου 2025-2026 ΑΕΝ Αγίου Γεωργίου Βρυσούλων Αχερίτου – ΓΕΡΟΣΚΗΠΟΥ F.C/26.10.2025 (4η Αγωνιστική).

Απόφαση: Ο αγώνας κατακυρώνεται με σκορ 3-0 υπέρ της Γεροσκήπου.

*Καταγγελία κατά του ΑΠΟΛΛΩΝΑ Λεμεσού:

(α) για προσωρινή διακοπή του αγώνα που προκάλεσαν οπαδοί της ομάδας (α) στο 2 λεπτό του αγώνα για 5 λεπτά (β) στο 19 λεπτό του αγώνα για 3 λεπτά (γ) στο 30 λεπτό του αγώνα για 6 λεπτά και (δ) στο 34 λεπτό του αγώνα για 3 λεπτά κατά παράβαση του άρθρου 10.2(ια) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

(β) για ρίψη αντικειμένων στο αγωνιστικό χώρο (έριχναν νερά) κατά την διάρκεια του αγώνα κατά παράβαση του άρθρου 10.2(β) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ.

Απόφαση: Πρόστιμο.

στον αγώνα Πρωταθλήματος FUTSAL Ανδρών περιόδου 2025-2026 ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ Λεμεσού – ΑΕΛ Λεμεσού/23.10.2025 (3η αγωνιστική).

*Καταγγελία κατά του ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Εκπρόσωπου Τύπου της ΑΕΚ Λάρνακας αναφορικά με δηλώσεις για την διαιτησία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (CYTAVISION) στις 27/10/2025 για την διαιτησία μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΑΕΚ Λάρνακας – ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας που διεξήχθη στις 27/10/2025 που:

(Α) θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της.

(Β) θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα. Αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

(Γ) είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό

Απόφαση: Πρόστιμο.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026

*Καταγγελία κατά του Χάρη Θεοχάρου Γενικού Διευθυντή της ΠΑΦΟΥ FC αναφορικά με δηλώσεις για την διαιτησία στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης (CYTAVISION) στις 27/10/2025 για την διαιτησία μετά τον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan A’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΠΑΦΟΣ F C που διεξήχθη στις 27/10/2025 που:

(Α) θίγουν ή μειώνουν το κύρος της διαιτησίας και/ή συγκεκριμένης διαιτησίας και/ή συγκεκριμένου διαιτητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα διαιτητή και/ή άπτονται διαιτησίας που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα και/ή άπτονται φάσεων αγώνα και/ή αποφάσεων του διαιτητή σε συγκεκριμένες φάσεις αγώνα και/ή αγώνα που διεξήλθε στο παρελθόν και/ή δηλώσεις που προτρέπουν την Επιτροπή Διαιτησίας και/ή τον Διευθυντή για να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες, αναφορικά με διαιτησία αγώνα ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των παρατηρητών και/ή συγκεκριμένου παρατηρητή και/ή θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια και/ή την προσωπικότητα παρατηρητή και/ή άπτονται της βαθμολογίας που ο παρατηρητής και/ή γενικά του Φύλλου Αγώνα που συντάσσει ο παρατηρητής για συγκεκριμένο αγώνα, ή θίγουν ή μειώνουν το κύρος των μελών της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή άπτονται του έργου της Επιτροπής Διαιτησίας και/ή του Διευθυντή της

(Β) θίγουν ή μειώνουν την αξιοπρέπεια, την προσωπικότητα και/ή το κύρος οποιουδήποτε ατόμου που ενέχεται στο άθλημα του ποδοσφαίρου, αξιωματούχου ή μέλους σωματείου, αξιωματούχου, ή μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΠ και/ή θίγουν ή μειώνουν οπαδούς οποιασδήποτε ομάδας που συμμετέχει στο Πρωτάθλημα. Αφορούν διαιτησία που πρόκειται να γίνει ή διαιτητή που έχει ορισθεί για να διαιτητεύσει αγώνα που έπεται των δηλώσεων.

(Γ) είναι εκτός των πλαισίων της αθλητοπρέπειας και/ή του τιμίου παιχνιδιού και/ή που μπορεί να συμβάλει σε δυσπιστία κατά του αθλήματος και/ή λειτουργών του αθλήματος και/ή που μπορεί να συμβάλει και/ή να υποκινήσει αντιαθλητικές ενέργειες και/ή που γελοιοποιεί το άθλημα ή άτομα που ενέχονται στο άθλημα και/ή που είναι μειωτικές για το άθλημα ή μειωτικές για άτομα που ενέχονται στο άθλημα με οποιοδήποτε τρόπο και/ή που είναι σαρκαστικές για το άθλημα και/ή άτομα που ενέχονται σε αυτό.

κατά παράβαση του άρθρου 2 και όπως τούτα ορίζονται στο άρθρο 4(ιστ)(i), (ii) και (iii) των Πειθαρχικών Κανονισμών της Κ.Ο.Π. και των άρθρων 6 και 7 Κεφάλαιο ΧΧ Προκήρυξη Πρωταθλήματος Α΄ Κατηγορίας 2025-2026

Απόφαση: Πρόστιμο.

*Καταγγελία κατά της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Λευκωσίας για επεισόδιο που προκάλεσε δημοσιογράφος του OFC TV Επίσημου Καναλιού της ομάδας στον χώρο των αποδυτηρίων μετά το τέλος του αγώνα (ο δημοσιογράφος επέδειξε προσβλητική συμπεριφορά προς τους διαιτητές του αγώνα και τους εξύβρισε) κατά παράβαση των άρθων 2, 4(γ) και 4(κβ) των Πειθαρχικών Κανονισμών της ΚΟΠ στον αγώνα Πρωταθλήματος Cyprus League by Stoiximan Α’ Φάση περιόδου 2025-2026 ΟΜΟΝΟΙΑ Λευκωσίας – ΑΡΗΣ Λεμεσού/05.10.2025 (6η αγωνιστική).

Απόφαση: Πρόστιμο.