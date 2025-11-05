ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

H Πάφος FC μπήκε στο Champions League όχι απλά για το ταξίδι αλλά για να πάει όσο πιο μακριά. Και με πέντε βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μαζί όμως με τις νίκες που δίνον πρεστίζ, γεμίζει και η τσέπη. Και μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων έβαλε 3,5 εκατομμύρια ενώ συνολικά το ποσό ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια.

Η νίκη επί της Βιγιαρεάλ έφερε 2,1 ενώ με τις δύο ισοπαλίες κόντρα σε Ολυμπιακό και Καϊράτ, εξασφάλισε ακόμη 1,4 εκατομμύρια. Και έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν οι ιδιοκτήτες της ομάδας που έκαναν πολλές επενδύσεις για να ζήσουν αυτές τις στιγμές αλλά.

Κατηγορίες

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣΠΑΦΟΣ FC

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

BAΘΜΟΛΟΓΙΑ CHAMPIONS LEAGUE: Η θέση της Πάφος FC και οι αγώνες που έχει στη συνέχεια

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε ποτέ στο Βελιγράδι...

EUROLEAGUE

|

Category image

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: Τα πανηγύρια μετά την τεράστια νίκη της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Εύκολη ευρωπαϊκη πρόκριση για την Ολυμπιάδα

ΠΕΤΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Τα στιγμιότυπα της ιστορικής νίκης της Πάφος FC επί της Βιγιαρεάλ

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Μετά την Ανόρθωση, δις τον ΑΠΟΕΛ και η Πάφος FC κέρδισε Ισπανούς - Πρώτη στο Champions League

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Η Πάφος FC «τορπίλισε» το κίτρινο υποβρύχιο και πέτυχε ιστορική νίκη στο Champions League!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Συναρπαστική μάχη με ήττα στο φινάλε για την Πετρολίνα ΑΕΚ

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

«Θα δούμε για το αν θα έχουμε εκπλήξεις στην εντεκάδα» - Τι είπε για Φαμπιάνο και Γιόβετιτς

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Τρίτωσε το... κακό για τον Κεραυνό με βαριά ήττα

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

Εντός έδρας ήττα για την Ανόρθωση και δύσκολα προκρίνεται...

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Με κεφαλιά του Λουκάσεν η Πάφος FC κάρφωσε τη Βιγιαρεάλ!

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Παίζουν στον Απόλλωνα… στην κερκίδα για το Πάφο FC-Βιγιαρεάλ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Καθορίζουν τους στόχους...

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Διαβαστε ακομη