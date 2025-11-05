Υπολογιζαν κάποια αλλά ήδη «τσέπωσαν» 3,5 εκατομμύρια!

H Πάφος FC μπήκε στο Champions League όχι απλά για το ταξίδι αλλά για να πάει όσο πιο μακριά. Και με πέντε βαθμούς σε τέσσερις αγώνες, έχει σοβαρές πιθανότητες να βρεθεί στην 24άδα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Μαζί όμως με τις νίκες που δίνον πρεστίζ, γεμίζει και η τσέπη. Και μέχρι τώρα στη φάση των ομίλων έβαλε 3,5 εκατομμύρια ενώ συνολικά το ποσό ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια.

Η νίκη επί της Βιγιαρεάλ έφερε 2,1 ενώ με τις δύο ισοπαλίες κόντρα σε Ολυμπιακό και Καϊράτ, εξασφάλισε ακόμη 1,4 εκατομμύρια. Και έχουν κάθε λόγο να χαμογελούν οι ιδιοκτήτες της ομάδας που έκαναν πολλές επενδύσεις για να ζήσουν αυτές τις στιγμές αλλά.