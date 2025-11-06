Φωτιά σε λεωφορείο με οπαδούς της Μπαρτσελόνα στην Μπριζ από πυρσούς

Στις φλόγες τυλίχθηκε λεωφορείο που μετέφερε οπαδούς της Μπαρτσελόνα στο γήπεδο, για το παιχνίδι με την Μπριζ, χθες στο Βέλγιο. Το περιστατικό συνέβη από την πόλη της Μπριζ, όταν στο πίσω μέρος του οχήματος που μετέφερε φίλους της Μπαρτσελόνα προς το «Γιαν Μπρέιντελ» ξέσπασε φωτιά.

Αυτή προκλήθηκε από πυρσούς που άναψαν στο εσωτερικό του λεωφορείου οι Καταλανοί, με τον πανικό να ξεσπά. Άμεσα βγήκαν όλοι από το όχημα και κατέφθασε η πυροσβεστική. Το λεωφορείο καταστράφηκε, αλλά δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Η βελγική αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα, ως ύποπτο για την πρόκληση της πυρκαγιάς.

05.11.2025, Club Brugge🇧🇪 - Barcelona🇪🇸, Barcelona fans with flares in bus, then the bus burned down., click here for more: https://t.co/t8E4vD4pJT



🔗 https://t.co/FXnrFRpzhv pic.twitter.com/3qeg9a3obM — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) November 5, 2025

🚨Uno de los autobuses que debía llevar a los aficionados del Barça se incendia



📹@JaimeNil2 pic.twitter.com/MTiTRwlzSp — Diario SPORT (@sport) November 5, 2025

sdna.gr