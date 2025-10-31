Μεγάλο εμπόδιο η Ομόνοια, αλλά δεν θέλει να τριτώσει το κακό

Ξεκίνησε με δύο ήττες στον πάγκο της Ένωσης ο Φανγκέιρο και έστω και αν θα βρεθεί αντιμέτωπος με την Ομόνοια δεν θέλει τρίτη συνεχόμενη ήττα. Ο Πορτογάλος τεχνικός κάθισε στον βυσσινί πάγκο σε τρία παιχνίδια. Μετράει δύο ήττες στο πρωτάθλημα από ΑΕΚ 0-2 και Εθνικό 5-1 και μία νίκη επί του Χαλκάνορα στο κύπελλο με 2-0.

Είναι πολλά τα θέλω

Ειδικά μετά την πεντάρα από τον Εθνικό θέλει δίχως άλλο θετικό αποτέλεσμα με την Ομόνοια. Ο Φανγκέιρο θέλει βοήθεια από όλους. Θέλει χρόνο αλλά δεν τον έχει. Θέλει πολλή δουλειά. Θέλει μελέτη των αντιπάλων. Θέλει βελτίωση η φυσική κατάσταση. Θέλει αγωνιστική πειθαρχία. Θέλει άμεσα νίκες για να ξεκολλήσει από τον πάτο η Ένωση.

Να σουλουπώσει την κατάσταση

Υπάρχει μεγάλη ανακατωσούρα με τα προβλήματα και ο Κάρλος Φανγκέιρο προσπαθεί να σουλουπώσει την κατάσταση με τους διαθέσιμους ποδοσφαιριστές και να παρατάξει μία υποφερτή ενδεκάδα. Δεδομένα εκτός είναι οι Κοσμάς, Χαραλάμπους, Δ. Χαραλάμπους, Λάτσα, Έλλα, Έντσον. Μέσα από την σημερινή τελευταία προπόνηση θα διαφανεί με ποιο πλάνο θα αντιμετωπίσει την Ομόνοια ο Φανγκέιρο.