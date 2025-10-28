Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (28/10)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
ΡIK 2
19:00Γυναικείο: Αλβανία - Κύπρος
Alpha Κύπρου
11:00 U17: Κύπρος - Φινλανδία
Cytavision 3
19:30Άιντραχτ - Ντόρτμουντ
Cytavision 4
19:30Λέτσε - Νάπολι
21:45Αταλάντα - Μίλαν
Cytavision 5
12:00Τένις: ΑΤΡ 1000 – Paris
Cytavision 6
16:00ΟΦΗ - Ηρακλής
19:30Χάιντενχαϊμ - Αμβούργο
Cytavision 7
14:30Ιπποδρομιακή συνάντηση
21:45Κότμπους - Λειψία
Cytavision 8
22:00Γκλάντμπαχ - Καρλσρούη
Novasports Prime
21:15Mπάσκετ: Παναθηναϊκός - Μακάμπι
Novasports 2
20:00Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Βιρ. Μπολόνια
22:00Μπάσκετ: Βαλένθια - Φενέρμπαχτσε
Novasports 3
21:30Μπάσκετ: Μπαρτσελόνα - Αρμάνι
Novasports 4
21:00Mπάσκετ: Χάποελ Ιερ. - Άρης
Novasports 5
19:30Mπάσκετ: Πανιώνιος - Τρέντο
21:45Mπάσκετ: Παρίς - Εφές
Novasports 6
21:00Mπάσκετ: Μπάγερν - Ρεάλ
Novasports Start
20:00Mπάσκετ: Μπασκόνια - Ντουμπάι
Novasports extra1
20:00Mπάσκετ: Ερ. Αστέρας - Βιλερμπάν
Cablenet Sports 2
21:30Σεντ Ετιέν - Παού
Cablenet Sports 3
21:30Νανσί - Μπαστιά