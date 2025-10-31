Να εκμεταλλευτεί το ΓΣΠ...

Ο ΑΠΟΕΛ τις τελευταίες πέντε αγωνιστικές του Α’ Γύρου θα φύγει από τη Λευκωσία και το ΓΣΠ μόνο μία φορά, για να παίξει με την Ανόρθωση στη 12η αγωνιστική, στις 29 Νοεμβρίου. Από εκεί και πέρα θα αγωνιστεί στο γήπεδο της πρωτεύουσας τέσσερις φορές, τρεις ως γηπεδούχους και μια ως φιλοξενούμενος.

Στην 9η αγωνιστική το συγκρότημα της Λευκωσίας θα φιλοξενήσει τον Εθνικό (01/11), ενώ ακολούθως θα αντιμετωπίσει την «αιώνιο» αντίπαλο Ομόνοια (09/11), παιχνίδι στο οποίο θα είναι φιλοξενούμενος. Μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, στις 23 Νοεμβρίου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, προτού πάει στο «Αντώνης Παπαδόπουλος» για τον αγώνα με την Ανόρθωση, για να επιστρέψει μετά ξανά στο ΓΣΠ για τον αγώνα με τον Άρη (07/12).

Τους 100% έτοιμους!

Ο προπονητής της ομάδας, Πάμπλο Γκαρσία, γνωρίζει πολύ καλά ότι ο ΑΠΟΕΛ, για να επιτύχει το απόλυτο σε αυτούς τους πέντε αγώνες, θα πρέπει να έχει στο γήπεδο παίκτες που θα τρέχουν το ίδιο και στα 90 λεπτά του αγώνα, είτε αυτοί θα ξεκινήσουν ως βασικοί είτε θα έρθουν από τον πάγκο. Για τον λόγο αυτόν ο Ουρουγουανός προπονητής θα βασιστεί στους παίκτες που θα είναι 100% έτοιμοι. Σύμφωνα με τις τελευταίες προπονήσεις, πέραν των γνωστών προβλημάτων και απουσιών, δεν φαίνεται να εμφανίζονται νέες περιπτώσεις τραυματισμών καθώς Μάγιερ και Διαμαντάκος ξεπερνούν τα προβλήματά τους. Αν ο Μάγιερ προφυλαχθεί για προληπτικούς λόγους, τότε, θα ξεκινήσει ένας εκ των Μέουρερ ή Μαρκίνιος.

Στους αγώνες, μέσα στο ΓΣΠ, ιδιαίτερο ρόλο θα παίξει και ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ ο οποίος αναμένεται ότι θα έχει εντυπωσιακή παρουσία.