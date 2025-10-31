ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Με διαβούλευση και συλλογική συμμετοχή η διαμόρφωση του «Πρότυπου Καταστατικού Ομοσπονδιών»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Με διαβούλευση και συλλογική συμμετοχή η διαμόρφωση του «Πρότυπου Καταστατικού Ομοσπονδιών»

Κοινή στάση και ομόφωνες αποφάσεις (έχει ήδη ενημερωθεί ο ΚΟΑ) υιοθέτησαν σε ευρεία σύσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι αθλητικές ομοσπονδίες της Κύπρου σε σχέση με το «Πρότυπο Καταστατικό Ομοσπονδιών» που επιδιώκει να εφαρμόσει ο ΚΟΑ, σύμφωνα με ενημέρωση του οργανισμού προς τις ομοσπονδίες.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών, λειτουργών και νομικών συμβούλων από 30 εκ των 33 ομοσπονδιών Ολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και από αρκετές ομοσπονδίες μη Ολυμπιακών αθλημάτων, συζητήθηκε διεξοδικά το όλο θέμα, το οποίο χρονολογείται και έχει προκαλέσει επανειλημμένες συζητήσεις και ανησυχίες εντός του αθλητικού κινήματος.

Οι ομοσπονδίες θεωρούν ότι η βαρύτητα του θέματος, η ανάγκη ενιαίας, καθολικής και τελεσίδικης αντιμετώπισής του επιβάλλει σοβαρή διαβούλευση ώστε το όποιο πρότυπο καταστατικό να ευθυγραμμίζεται με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με τις υποχρεώσεις και ευθύνες που η κάθε ομοσπονδία έχει από την ένταξη της στην αντίστοιχη διεθνή ομοσπονδία.

Οι ομοσπονδίες εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τον τρόπο με τον οποίο ο ΚΟΑ επιχειρεί να προωθήσει και να επιβάλει το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση και συνεννόηση με τους θεσμικούς φορείς του οργανωμένου αθλητισμού και ενδεχομένως χωρίς και την απαραίτητη νομική βάση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, λαμβάνοντας γνώση για τους προβληματισμούς των ομοσπονδιών μελών της, τονίζει ότι ο διάλογος, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων των φορέων του κυπριακού αθλητισμού αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις αθλητικές ομοσπονδίες, ως επίσης όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνδράμοντας έμπρακτα στην προώθηση του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αξιών στην Κύπρο.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι στο τέλος της σεζόν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «ΑΕΚ σημαίνει οικογένεια»

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με Μονακό, μέσα ο Καλαϊτζάκης

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Πλάνα από την προπόνηση της Ομόνοιας στο «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Γιαμάλ διαγνώστηκε με την ίδια πάθηση που είχε ο Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νέο προπονητή η Γιούνγκ Μπόις κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Άρης - Ακρίτας Χλώρακας 3-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι επιλογές του Ρατσκόφ ενόψει Άκριτα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του Σλοτ σε περίπτωση που συνεχιστεί η... κατρακύλα της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ αποσύρθηκε για να γίνει... φωτογράφος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην ένατη απόπειρα, θα έρθει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για την κορυφή των σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη