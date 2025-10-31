Με διαβούλευση και συλλογική συμμετοχή η διαμόρφωση του «Πρότυπου Καταστατικού Ομοσπονδιών»

Κοινή στάση και ομόφωνες αποφάσεις (έχει ήδη ενημερωθεί ο ΚΟΑ) υιοθέτησαν σε ευρεία σύσκεψη στο Ολυμπιακό Μέγαρο οι αθλητικές ομοσπονδίες της Κύπρου σε σχέση με το «Πρότυπο Καταστατικό Ομοσπονδιών» που επιδιώκει να εφαρμόσει ο ΚΟΑ, σύμφωνα με ενημέρωση του οργανισμού προς τις ομοσπονδίες.

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Ολυμπιακό Μέγαρο, στην αίθουσα ΟΠΑΠ «Ευ Αγωνίζεσθαι», με τη συμμετοχή ηγετικών στελεχών, λειτουργών και νομικών συμβούλων από 30 εκ των 33 ομοσπονδιών Ολυμπιακών αθλημάτων, καθώς και από αρκετές ομοσπονδίες μη Ολυμπιακών αθλημάτων, συζητήθηκε διεξοδικά το όλο θέμα, το οποίο χρονολογείται και έχει προκαλέσει επανειλημμένες συζητήσεις και ανησυχίες εντός του αθλητικού κινήματος.

Οι ομοσπονδίες θεωρούν ότι η βαρύτητα του θέματος, η ανάγκη ενιαίας, καθολικής και τελεσίδικης αντιμετώπισής του επιβάλλει σοβαρή διαβούλευση ώστε το όποιο πρότυπο καταστατικό να ευθυγραμμίζεται με την κείμενη νομοθεσία αλλά και με τις υποχρεώσεις και ευθύνες που η κάθε ομοσπονδία έχει από την ένταξη της στην αντίστοιχη διεθνή ομοσπονδία.

Οι ομοσπονδίες εξέφρασαν τον έντονο προβληματισμό τους για τον τρόπο με τον οποίο ο ΚΟΑ επιχειρεί να προωθήσει και να επιβάλει το συγκεκριμένο θέμα, χωρίς την απαραίτητη διαβούλευση και συνεννόηση με τους θεσμικούς φορείς του οργανωμένου αθλητισμού και ενδεχομένως χωρίς και την απαραίτητη νομική βάση.

Η Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή, λαμβάνοντας γνώση για τους προβληματισμούς των ομοσπονδιών μελών της, τονίζει ότι ο διάλογος, η συνεργασία και ο αλληλοσεβασμός μεταξύ όλων των φορέων του κυπριακού αθλητισμού αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εύρυθμη λειτουργία και την πρόοδο του αθλητικού οικοσυστήματος της χώρας.

Παράλληλα, επαναβεβαιώνει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τις αθλητικές ομοσπονδίες, ως επίσης όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, συνδράμοντας έμπρακτα στην προώθηση του αθλητισμού και των Ολυμπιακών αξιών στην Κύπρο.