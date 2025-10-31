Θα πρέπει να περιμένει για το... 22ο ο Νταβίντ Λουίζ

Δεν ευτύχησε να πανηγυρίσει το πρώτο του τρόπαιο στην Κύπρο ο Νταβίντ Λουίζ. Ο Βραζιλιάνος σταρ που έχει στο παλμαρέ του, 21 τίτλους στις ομάδες που αγωνίστηκε, θα πρέπει να περιμένει για το 22ο. Είτε αυτό θα έρθει τον Μάιο μιας και κακά τα ψέματα, τους άλλους δύο εγχώριους τίτλους λιγουρεύεται η Πάφος FC.

Θα ήταν όμως ακόμη ένα στην πλούσια συλλογή του. Για την ώρα αρκέστηκε στο μετάλλιο.

Ας θυμηθούμε όμως το παλμαρέ του Νταβίντ Λουίζ

1 Champions League

1 Premier League

1 Copa Libertadores

1 Κύπελλο Συνομοσπονδιών

2 Europa League

2 Ligue 1

3 FA Cup

2 Κύπελλα Γαλλίας

2 Λιγκ Καπ Γαλλίας

1 Πρωτάθλημα Πορτογαλίας

3 Λιγκ Καπ Πορτογαλίας

2 Κύπελλα Βραζιλίας

