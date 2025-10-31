Μίνι «τιμωρία» για Θεουλή και Χατζηγεωργίου

Στα παιχνίδια της Δευτέρας (27/10) εκφράστηκαν παράπονα για τη διαιτησία Χρυοβαλάντη Θεουλή στο ΑΕΚ - ΑΠΟΕΛ ενώ παράπονα υπήρξαν από πλευράς Πάφου για τον ρεφ Παναγιώτη Χατζηγεωργίου στο ντέρμπι με την Ομόνοια αλλά και για το VAR στο οποίο ήταν ξένος.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως τόσο ο Θεουλή όσο και ο Χατζηγεωργίου ορίστηκαν ως 4οι διαιτητές στα παιχνίδια της 9ης αγωνιστικής.

Ο πρώτος θα είναι στο Πάφος FC - ΑΕΛ (02/11) και ο δεύτερος στο στο Άρης - Ακρίτας (31/10). Μία κίνηση που μπορεί να αποκωδικοποιηθεί από τον πρόεδρο της Επιτροπής Διαιτησίας Αντόνιο Νταμάτο ως μίνι «τιμωρία».

Χ.Χ