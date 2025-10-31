ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Αντίστροφη μέτρηση για το O3 Οlympus Man Triathlon 2025

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Αντίστροφη μέτρηση για το O3 Οlympus Man Triathlon 2025

Λίγες ημέρες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για εγγραφή στο O3 Οlympus Man Triathlon 2025, το οποίο διεξάγεται πέραν της μίας δεκαετίας από την Activate Cyprus και φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου. Η προθεσμία για υποβολή συμμετοχής στον αγώνα λήγει την ερχόμενη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου.

Το O3 Olympus Man Triathlon είναι ένας αγώνας υπεραντοχής που συνδυάζει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, με αφετηρία την επιφάνεια της θάλασσας και τελικό προορισμό το ψηλότερο σημείο της Κύπρου.

Με αφετηρία τις ακτές της Πάφου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διανύσουν 1,9χλμ κολυμπώντας, 84χλμ ποδηλατώντας και 31χλμ τρέχοντας προκειμένου να φθάσουν στην ψηλότερη κορυφή του νησιού, τον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ.

Μπαίνοντας πλέον στην δεύτερη δεκαετία από τον καιρό που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, το O3 Olympus Man Triathlon παίρνει μεγαλύτερες διεθνείς διαστάσεις, αφού η ιδιαιτερότητα και η ομορφιά που προσφέρουν οι διαδρομές, ενισχύονται από την ένταξη του αγώνα στο Extreme Triathlon Series 0.5.

Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν ένα από τα πέντε μετάλλια που απαιτείται να κερδίσουν σε διάστημα τριών χρόνων, ώστε να αποκτήσουν το έπαθλο του Extreme Triathlon Series 0.5. Οι άλλοι αγώνες της σειράς είναι οι: Saharaman (Αλγερία), Pirene Xtreme Triathlon (Ισπανία), Estrela Xtreme Triathlon (Πορτογαλία) και Knysna Extreme Triathlon (Νότιος Αφρική).

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα με τη διαδρομή του O3 Οlympus Man Triathlon, διεξάγεται και ο πιο απαιτητικός αγώνας, O3 Xtreme Olympus Man, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν 3.8χλμ κολύμπι, 178χλμ ποδηλασία και 43χλμ τρέξιμο.

Το Ο3 Olympus Man στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, η ΕΤΑΠ Πάφου, ο Δήμος Πάφου, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το O3 OlympusMan στο https://www.activatecyprus.com/triathlon-events .

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Η πράσινη αποστολή που θα ταξιδέψει στο Παραλίμνι

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Τραυματισμοί και ιώσεις προβληματίζουν ενόψει Πανσερραϊκού

Ελλάδα

|

Category image

Αποδείξεις ότι αλλάζει πρόσωπο!

ΑΕΛ

|

Category image

Μπεργκ: «Το σημαντικό είναι να είμαστε πρώτοι στο τέλος της σεζόν»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: «ΑΕΚ σημαίνει οικογένεια»

ΑΕΚ

|

Category image

Χωρίς Ρογκαβόπουλο ο Παναθηναϊκός με Μονακό, μέσα ο Καλαϊτζάκης

EUROLEAGUE

|

Category image

BINTEO: Πλάνα από την προπόνηση της Ομόνοιας στο «Ηλίας Πούλλος»

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

O Γιαμάλ διαγνώστηκε με την ίδια πάθηση που είχε ο Μέσι

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Με νέο προπονητή η Γιούνγκ Μπόις κόντρα στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα

Ελλάδα

|

Category image

LIVE: Άρης - Ακρίτας Χλώρακας 3-1

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Οι επιλογές του Ρατσκόφ ενόψει Άκριτα

ΑΡΗΣ

|

Category image

Αυτοί είναι οι πιθανοί αντικαταστάτες του Σλοτ σε περίπτωση που συνεχιστεί η... κατρακύλα της Λίβερπουλ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο τερματοφύλακας της Τότεναμ αποσύρθηκε για να γίνει... φωτογράφος

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Στην ένατη απόπειρα, θα έρθει;

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Παρέλαβε το Χρυσό Παπούτσι για την κορυφή των σκόρερ ο Κιλιάν Εμπαπέ

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη