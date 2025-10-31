Αντίστροφη μέτρηση για το O3 Οlympus Man Triathlon 2025

Λίγες ημέρες απομένουν για να ολοκληρωθεί η διαδικασία για εγγραφή στο O3 Οlympus Man Triathlon 2025, το οποίο διεξάγεται πέραν της μίας δεκαετίας από την Activate Cyprus και φέτος θα πραγματοποιηθεί στις 8 Νοεμβρίου. Η προθεσμία για υποβολή συμμετοχής στον αγώνα λήγει την ερχόμενη Κυριακή, 2 Νοεμβρίου.

Το O3 Olympus Man Triathlon είναι ένας αγώνας υπεραντοχής που συνδυάζει κολύμβηση, ποδηλασία και τρέξιμο, με αφετηρία την επιφάνεια της θάλασσας και τελικό προορισμό το ψηλότερο σημείο της Κύπρου.

Με αφετηρία τις ακτές της Πάφου, οι συμμετέχοντες θα κληθούν να διανύσουν 1,9χλμ κολυμπώντας, 84χλμ ποδηλατώντας και 31χλμ τρέχοντας προκειμένου να φθάσουν στην ψηλότερη κορυφή του νησιού, τον Όλυμπο, σε υψόμετρο 1.952μ.

Μπαίνοντας πλέον στην δεύτερη δεκαετία από τον καιρό που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά, το O3 Olympus Man Triathlon παίρνει μεγαλύτερες διεθνείς διαστάσεις, αφού η ιδιαιτερότητα και η ομορφιά που προσφέρουν οι διαδρομές, ενισχύονται από την ένταξη του αγώνα στο Extreme Triathlon Series 0.5.

Οι συμμετέχοντες θα διεκδικήσουν ένα από τα πέντε μετάλλια που απαιτείται να κερδίσουν σε διάστημα τριών χρόνων, ώστε να αποκτήσουν το έπαθλο του Extreme Triathlon Series 0.5. Οι άλλοι αγώνες της σειράς είναι οι: Saharaman (Αλγερία), Pirene Xtreme Triathlon (Ισπανία), Estrela Xtreme Triathlon (Πορτογαλία) και Knysna Extreme Triathlon (Νότιος Αφρική).

Σημειώνεται ότι την ίδια ημέρα με τη διαδρομή του O3 Οlympus Man Triathlon, διεξάγεται και ο πιο απαιτητικός αγώνας, O3 Xtreme Olympus Man, στον οποίο οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κάνουν 3.8χλμ κολύμπι, 178χλμ ποδηλασία και 43χλμ τρέξιμο.

Το Ο3 Olympus Man στηρίζουν η ΕΤΑΠ Τροόδους, η ΕΤΑΠ Πάφου, ο Δήμος Πάφου, η ασφαλιστική Atlantic και το Troodos Hotel.

Για δηλώσεις συμμετοχής και περισσότερες πληροφορίες για το O3 OlympusMan στο https://www.activatecyprus.com/triathlon-events .