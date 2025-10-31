Ανοίγει ξανά και θέλει υποψηφιότητα για τελικό Champions League το «Καμπ Νόου»!

Το «σπίτι» της Μπαρτσελόνα θα παρουσιαστεί στο κοινό στην πιο σύγχρονη μορφή του, ήδη ετοιμάζεται να υποδεχθεί τον κόσμο με ανοιχτή προπόνηση στις 7 του Νοέμβρη και ήδη το νέο γήπεδο ετοιμάζει τα σχέδιά του για τις μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές.

Όπως αναφέρεται στον διεθνή Τύπο, το «Καμπ Νόου» μαζί με το «Γουέμπλεϊ» θέτουν ισχυρή υποψηφιότητα για τον τελικό του Champions League του 2029.

Το Μόναχο και η Allianz Arena δεν έχει αντίπαλο αυτή τη στιγμή για τον τελικό του 2028, ωστόσο, οποιαδήποτε απόφαση θα παρθεί τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πηγή: sport-fm.gr