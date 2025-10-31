ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Πρώτο σέρβις, πρώτη νίκη για το Κύπρου!

Με το δεξί άρχισε τις φετινές του υποχρεώσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην πρεμιέρα του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Πετόσφαιρας Γυναικών ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς», επικρατώντας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με 3-0 σετ (25-12, 25-21, 25-11).

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου μπήκε δυναμικά από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δείχνοντας τη διάθεσή της να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με νίκη. Με σταθερή υποδοχή, καλή ανάπτυξη και αποτελεσματικές επιθέσεις από όλες τις θέσεις, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, παρότι βρέθηκε απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, έδειξε αγωνιστικό πνεύμα και προσπάθησε να διεκδικήσει πόντους, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ όπου το παιχνίδι κύλησε πιο ισορροπημένα. Τα κορίτσια και των δύο ομάδων πρόσφεραν όμορφο θέαμα και απέδειξαν ότι το πανεπιστημιακό βόλεϊ διαθέτει ποιότητα, πάθος και συναγωνισμό. Το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με το ντέρμπι ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

