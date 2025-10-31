Πρώτο σέρβις, πρώτη νίκη για το Κύπρου!

Με το δεξί άρχισε τις φετινές του υποχρεώσεις το Πανεπιστήμιο Κύπρου στην πρεμιέρα του Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Πετόσφαιρας Γυναικών ΟΠΑΠ «Μιχάλης Κρασιάς», επικρατώντας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με 3-0 σετ (25-12, 25-21, 25-11).

Η ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου μπήκε δυναμικά από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της και δείχνοντας τη διάθεσή της να ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο με νίκη. Με σταθερή υποδοχή, καλή ανάπτυξη και αποτελεσματικές επιθέσεις από όλες τις θέσεις, κατάφερε να ελέγξει το παιχνίδι σε όλη τη διάρκειά του.

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, παρότι βρέθηκε απέναντι σε έναν ανώτερο αντίπαλο, έδειξε αγωνιστικό πνεύμα και προσπάθησε να διεκδικήσει πόντους, ιδιαίτερα στο δεύτερο σετ όπου το παιχνίδι κύλησε πιο ισορροπημένα. Τα κορίτσια και των δύο ομάδων πρόσφεραν όμορφο θέαμα και απέδειξαν ότι το πανεπιστημιακό βόλεϊ διαθέτει ποιότητα, πάθος και συναγωνισμό. Το Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα συνεχίζεται την επόμενη εβδομάδα με το ντέρμπι ανάμεσα σε Πανεπιστήμιο Κύπρου και Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.