Ξένοι βαρίστες στα ντέρμπι της Κυριακής και στο «Τάσος Μάρκου» - Οι ορισμοί της 9ης αγωνιστικής
Με Κύπριους ρεφ στο γήπεδο όλα τα παιχνίδια.
Τους ορισμούς για τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η ΚΟΠ.
Σε τρεις αναμετρήσεις ο βαρίστας θα είναι ξένος.
Συγκεκριμένα ο Ντα Σίλβα Ντομίνγκες θα είναι στο «Τάσος Μάρκου» και στην αναμέτρηση της Ένωσης με την Ομόνοια το Σάββατο ενώ θα βρεθεί και στο «Αλφάμεγα» την Κυριακή για το Απόλλων - ΑΕΚ.
Επίσης ο Αλεξάντερ Γιάκομπ θα είναι στο «Στέλιος Κυριακίδης» και στον αγώνα ανάμεσα σε Πάφος FC - ΑΕΛ.
Σάββατο, 01.11.2025 / 17:00
ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»
Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος
4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Σάββα Γεώργιος
Παρατηρητής : Καπιτανής Κώστας
Σάββατο, 01.11.2025 / 19:00
ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ
Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»
Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe
AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης
Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης
Σάββατο, 01.11.2025 / 19:00
ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ
Στάδιο: ΓΣΠ
Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης
Α' Βοηθός Διαιτητής:Καλογήρου Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας
4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας
VAR: Αντωνίου Μάριος
AVAR: Εγγλέζου Νίκος
Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης
Κυριακή, 02.11.2025 / 17:00
FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ
Στάδιο: «Αμμόχωστος Επιστροφή»
Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης
4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος
VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης
AVAR: Βασιλείου Αδάμος
Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης
Κυριακή, 02.11.2025 / 19:00
ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ
Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»
Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος
4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης
VAR: Jakob Alexander
AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας
Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος
Κυριακή, 02.11.2025 / 19:00
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ
Στάδιο: Αλφαμεγα
Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος
Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος
Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος
4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος
VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe
AVAR: Χριστοδούλου Μαρία
Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία