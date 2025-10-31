ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ξένοι βαρίστες στα ντέρμπι της Κυριακής και στο «Τάσος Μάρκου» - Οι ορισμοί της 9ης αγωνιστικής

Με Κύπριους ρεφ στο γήπεδο όλα τα παιχνίδια.

Τους ορισμούς για τους αγώνες της 9ης αγωνιστικής ανακοίνωσε η ΚΟΠ.

Σε τρεις αναμετρήσεις ο βαρίστας θα είναι ξένος.

Συγκεκριμένα ο Ντα Σίλβα Ντομίνγκες θα είναι στο «Τάσος Μάρκου» και στην αναμέτρηση της Ένωσης με την Ομόνοια το Σάββατο ενώ θα βρεθεί και στο «Αλφάμεγα» την Κυριακή για το Απόλλων - ΑΕΚ.

Επίσης ο Αλεξάντερ Γιάκομπ θα είναι στο «Στέλιος Κυριακίδης» και στον αγώνα ανάμεσα σε Πάφος FC - ΑΕΛ.

Σάββατο,  01.11.2025 / 17:00

ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ - ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Αντώνης Παπαδόπουλος»

Διαιτητής: Χριστοφόρου Μάριος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Π. Γιώργος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ιακώβου Χαράλαμπος

4ος Διαιτητής: Λιοτατής Νικόλας

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Σάββα Γεώργιος

Παρατηρητής : Καπιτανής Κώστας

Σάββατο, 01.11.2025 / 19:00

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Στάδιο: «Τάσος Μάρκου»

Διαιτητής: Τεχράνυ Ανδρέας

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Χαράλαμπος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Χαραλάμπους Γιώργος Α.

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Κωμοδρόμος Ηράκλης

Παρατηρητής: Σωτηρίου Μιχάλης

Σάββατο, 01.11.2025 / 19:00

ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

Στάδιο: ΓΣΠ

Διαιτητής: Σολωμού Δημήτρης

Α' Βοηθός Διαιτητής:Καλογήρου Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Ευαγόρου Ευαγόρας

4ος Διαιτητής: Τσαμπάλας Ανδρέας

VAR: Αντωνίου Μάριος

AVAR: Εγγλέζου Νίκος

Παρατηρητής: Καραϊσκάκης Μιχάλης

Κυριακή, 02.11.2025 / 17:00

FREEDOM24 KRASAVA Ε.Ν.Y. - ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ

Στάδιο: «Αμμόχωστος Επιστροφή»

Διαιτητής: Φελλάς Κωνσταντίνος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Δημητριάδης Μάριος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Μεταξάς Μιχάλης

4ος Διαιτητής: Αντωνίου Μάριος

VAR: Χριστοδούλου Ιωάννης

AVAR: Βασιλείου Αδάμος

Παρατηρητής: Ιωάννου Μιχάλης

Κυριακή, 02.11.2025 / 19:00

ΠΑΦΟΣ F.C. - ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ

Στάδιο: «Στέλιος Κυριακίδης»    

Διαιτητής: Αντωνίου Μενέλαος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Γεωργίου Παύλος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Στυλιανού Μάριος

4ος Διαιτητής: Θεουλή Χρυσοβαλάντης

VAR: Jakob Alexander

AVAR: Ανδρέου Π. Ανδρέας

Παρατηρητής: Τσαγγάρης Μάριος

Κυριακή, 02.11.2025 / 19:00

ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ - ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Στάδιο: Αλφαμεγα

Διαιτητής: Αθανασίου Κυριάκος

Α' Βοηθός Διαιτητής: Πέτρου Πέτρος

Β' Βοηθός Διαιτητής: Σωκράτους Κυριάκος

4ος Διαιτητής: Κώστα Ροβέρτος

VAR: Domingues Da Silva Narciso Andre Filipe

AVAR: Χριστοδούλου Μαρία   

Παρατηρητής: Καραγιώργη Σοφία

