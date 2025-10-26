Δράση στην Κύπρο και σούπερ ματς σε Ελλάδα και εξωτερικό - Οι μεταδόσεις της Κυριακής (26/10)
Cytavision 1
19:00 ΑΕΛ - Ε.Ν. Ύψωνα
Cytavision 2
17:00 Ακρίτας - Ομόνοια Αρ.
Cytavision 3
16:00 Άρσεναλ - Κρίσταλ Πάλας
18:30 Έβερτον - Τότεναμ
21:00 Ολυμπιακός Πειραιώς - ΑΕΚ
Cytavision 4
13:30 Τορίνο - Τζένοα
16:00 Άστον Βίλα - Μάντσεστερ Σίτι
19:00 Φιορεντίνα - Μπολόνια
21:45 Λάτσιο - Γιουβέντους
Cytavision 5
16:30 Τένις: ΑΤΡ 500 - Basel
21:30 Μπάσκετ: Πίστονς - Σέλτικς
Cytavision 6
09:00 Moto GP - Αγώνας
17:30 Παναθηναϊκός - Αστέρας Τρ.
22:00 Formula 1 - Aγώνας
Cytavision 7
14:30 Ιπποδρομιακή συνάντηση
Cytavision 8
17:15 Ρεάλ Μαδρίτης - Μπαρτσελόνα
20:00 Τοντέλα - Σπόρτινγκ
22:30 Mπράγκα - Κάζα Πία
Cablenet Sports 1
19:00 Ανόρθωση - Άρης
Cablenet Sports 2
16:00 Λιλ - Μετζ
18:15 Ρεν - Νις
21:45 Λιόν - Στραμπούργκ
Cablenet Sports 3
13:15 Tβέντε - Άγιαξ
15:30 Φέγενορντ - Αϊντχόφεν
17:45 Αλκμάαρ - Ουτρέχτη
20:00 Μπάσκετ: Ρεάλ Μ. - Μανρέσα
Novasports Prime
19:30 ΠΑΟΚ - Βόλος
Novasports 2
17:00 Λεβαδειακός - Άρης
Novasports 3
16:30 Λεβερκούζεν - Φράιμπουργκ
Novasports 4
18:30 Στουτγκάρδη - Μάιντς
Novasports Start
14:30 Καϊζεσλάουτερν - Νυρεμβέργη