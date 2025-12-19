Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από την...Ιστορία

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Κιλιάν Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από το να γράψει ιστορία.

 Ο Γάλλος σούπερ σταρ της Ρεάλ Μαδρίτης, με 58 γκολ-σε 58 αγώνες- το 2025, μπορεί να ξεπεράσει το ρεκόρ σκοραρίσματος του Κριστιάνο Ρονάλντο με τη Ρεάλ Μαδρίτης για ένα ημερολογιακό έτος, όταν αγωνιστεί απέναντι στην Σεβίλλη  στο Bernabeu (20/12), στον τελευταίο αγώνα πριν από το τέλος του 2025. 

 Χρειάζεται ένα για να ισοφαρίσει το ρεκόρ του Κριστιάνο Ρονάλντο ως ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών του συλλόγου σε ένα ημερολογιακό έτος. Ήταν το 2013, με 59 γκολ, και ο Γάλλος θα το ξεπεράσει με δύο, που σημαίνει 60 γκολ το 2025, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca».

 Στη La Liga, ηγείται της κούρσας για την πρώτη θέση των σκόρερ με 17 γκολ σε 17 αγώνες, και στο Champions League, είναι επίσης στην κορυφή των σκόρερ με 9 γκολ σε πέντε αγώνες, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων εναντίον του Ολυμπιακού. 

 Για το επόμενο «Χρυσό Παπούτσι», ο Χάρι Κέιν προηγείται με 18 γκολ και 36 βαθμούς, ενώ ο Γάλλος και Χάαλαντ έχουν από  17 και 34 βαθμούς.

 

 Ο Μπαπέ έχει ήδη ξεπεράσει τα γκολ του CR7 το 2010 με τη Ρεάλ Μαδρίτης (46), το 2016 (42), το 2017 (41), το 2018 (44), το 2011 (55) και το 2014 (56), ενώ ισοφάρισε τα 58 γκολ του το 2012.

 

 Προσθέτοντας τα επτά που έχει σκοράρει για την εθνική του ομάδα, αυτό κάνει 65 γκολ σε 65 αγώνες, με μέσο όρο επίσης ένα γκολ ανά παιχνίδι, στην καλύτερη χρονιά της καριέρας του. 

 

Το δεύτερο καλύτερο ρεκόρ του σε μία μόνο χρονιά ήταν το 2022, με 56 γκολ (44 με την Παρί Σεν Ζερμέν και 12 με τη Γαλλία) σε 56 αγώνες, με μέσο όρο επίσης ένα γκολ ανά παιχνίδι.

 

Τον περασμένο Νοέμβριο, έφτασε επίσης τα 400 γκολ στην καριέρα του από το ντεμπούτο του με τη Μονακό πριν από δέκα χρόνια. Με τα δύο γκολ του εναντίον της Ουκρανίας, ο απολογισμός διαμορφώθηκε ως εξής: 27 σε 60 αγώνες με τη Μονακό, 256 σε 308 με την Παρί Σεν Ζερμέν, 62 σε 75 με τη Ρεάλ Μαδρίτης (τώρα 72) και 55 σε 94 εμφανίσεις για τους «Μπλε».

Ο Κίλιαν έφτασε σε αυτό το ορόσημο στα 26 χρόνια και 328 ημέρες, ο Μέσι στα 27 χρόνια και 95 ημέρες και ο Κριστιάνο Ρονάλντο στα 28 χρόνια και 335 ημέρες.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ

 

 

 

 

