Κοντά στο πρώτο «χτύπημα» με Ομορόβα ο Ολυμπιακός

Οι μαυροπράσινοι έχουν έρθει σε προφορική συμφωνία με τον 21χρονο Σουηδό επιθετικό Ρίτσι Ομορόβα, με τις τελικές λεπτομέρειες να απομένουν ώστε να «κλειδώσει» και επίσημα η μετακίνηση.

Ο νεαρός φορ αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στη Ντέγκερφορς, όπου βρέθηκε με τη μορφή δανεισμού από τη Σάμσουνσπορ, αποκομίζοντας πολύτιμες εμπειρίες σε ανταγωνιστικό επίπεδο.

Στον Ολυμπιακό εκτιμούν ότι πρόκειται για ποδοσφαιριστή με προοπτική και χαρακτηριστικά που μπορούν να βοηθήσουν άμεσα στο επιθετικό κομμάτι.