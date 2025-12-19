Kαρέ μεταγραφών και σύντομα...

ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΗ

Δημοσιευτηκε:

Έβγαλε κάποιες ειδήσεις ο πρόεδρος της ΑΕΛ Κώστας Κωνσταντίνου, στο περιθώριο της συνέντευξης Τύπου για την παρουσίαση της συνεργασίας με την Τράπεζα Κύπρου.

Και αυτές αφορούσαν το μεταγραφικό μέτωπο. Βασικά ο διοικητικός ηγέτης των γαλαζοκιτρίνων «επισημοποίησε» πως θα γίνουν τέσσερις προσθήκες τον Ιανουάριο. «Έχουμε παίκτη που τον έχουμε συμφωνημένο, έχουμε έναν παίκτη που είμαστε αρκετά κοντά, έχουμε έναν παίκτη που μπήκαμε σε διαπραγματεύσεις και έναν που περιμένουμε».

Να σημειωθεί πάντως πως, κατά τη διάρκεια της χθεσινής μέρας, κυκλοφόρησε πως υπάρχει έντονο φλερτ με τον Δανιήλ Παρούτη της Ανόρθωσης. Αν και δεν θέλησε να πει πολλά, ο Κώστας Κωνσταντίνου ανέφερε πως η μία θέση αφορά στράικερ και πως στόχος είναι, με το μπάσιμο του νέου χρόνου, οι παίκτες να είναι έτοιμοι να προσφέρουν.

«Η προσπάθειά μας είναι να έχουμε τους τέσσερις παίκτες που θα πάρουμε πριν το τέλος του χρόνου». Ουσιαστικά, με τα λεγόμενά του, δείχνει πως η ομάδα που ασχολείται με αυτό το κομμάτι το έχει προχωρήσει σημαντικά.

 

