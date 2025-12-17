Το τηλεοπτικό μενού της ημέρας (17/12)
ΓΗΠΕΔΟ
Δημοσιευτηκε:
Δείτε στην TV
Cytavision 5
13:00 Τένις: Next Gen ΑΤΡ Finals
Cytavision 7
15:00 Iπποδρομιακή συνάντηση
Novasports Prime
21:30 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Μονακό
Novasports 3
21:30 Μπάσκετ: Παρτιζάν - Βιρ. Μπολόνια
Novasports 4
20:30 Μπάσκετ: Χάμπουργκ - Άρης
Novasports 5
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Ράντιοφαρμ
Novasports 6
20:00 Μπάσκετ: Ζαλγκίρις - Εφές
Novasports Start
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Μπάγερν
Cablenet 1
22:00 Γυναικείο: Τβέντε - Ρεάλ
Cablenet 2
19:45 Εξέλσιορ - Άγιαξ
22:00 Γυναικείο: Λέουβεν - Άρσεναλ
Cablenet 3
22:00 Γυναικείο: Μπάγερν - Βαλερένγκα