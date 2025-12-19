Ηρέμησαν στον Παναθηναϊκό: Εντάξει ο Σφιντέρσκι για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει και ο Τουμπά

Πολύ καλά ήταν τα νέα απ' το... ιατρικό δελτίο στην προπόνηση της Παρασκευής (19/12) για τον Ράφα Μπενίτεθ, ενόψει του κυριακάτικου (21/12, 19:30) μεγάλου αγώνα του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, καθώς ο Κάρολ Σφιντέρσκι προπονήθηκε σε φουλ πρόγραμμα και θα είναι διαθέσιμος, ενώ «προλαβαίνει» το ματς κι ο Αχμέντ Τουμπά, που ξεπέρασε την ίωση.

Στο απογευματινό πρόγραμμα της Παρασκευής (19/12), ο διεθνής Πολωνός επιθετικός συμμετείχε κανονικά χωρίς την παραμικρή ενόχληση μετά το χτύπημα στο κεφάλι του στα πρώτα λεπτά του αγώνα της περασμένης Τετάρτης (17/12) στην Καβάλα. Παράλληλα και οι εξετάσεις που έκανε ήταν «καθαρές» κι ως εκ τούτου ο Ισπανός τεχνικός του «τριφυλλιού» τον υπολογίζει κανονικά.

Από εκεί και πέρα ο Τουμπά είναι πλέον καλά μετά την ίωση που τον ταλαιπώρησε για 48 ώρες, ακολούθησε μεγάλο μέρος του προγράμματος και το πρωί του Σαββάτου (20/12) αναμένεται να «μπει» στο 100% της προπόνησης, ακολουθώντας την αποστολή του Παναθηναϊκού που θα αναχωρήσει το μεσημέρι με πτήση τσάρτερ για τη Θεσσαλονίκη.

Athletiko