Στην αποστολή της Γιουβέντους ο Μίλικ για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

Ο Πολωνός επιθετικός της Γιουβέντους, Αρκάντιους Μίλικ, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο και δεν έχει αγωνιστεί σε επίσημο παιχνίδι από τον Μάιο του 2024, συμπεριλήφθηκε στην αποστολή που ανακοίνωσε ο Λουτσιάνο Σπαλέτι για τον αγώνα με την Ρόμα το Σάββατο (20/12), στο πλαίσιο του πρωταθλήματος Ιταλίας.

«Ο Μίλικ θα είναι στην αποστολή, είναι χαρούμενος σαν παιδί που ξαναβρήκε το παιχνίδι του. Έχει χαρακτηριστικά που μπορούν να μας προσφέρουν πολλά», δήλωσε ο προπονητής της Γιουβέντους σε συνέντευξη Τύπου.

Ο 31χρονος τραυματίστηκε τον Ιούνιο του 2024 στο αριστερό γόνατο σε φιλικό αγώνα της Πολωνίας πριν το Euro 2024. Έκτοτε έχει υποβληθεί σε δύο χειρουργεία στο γόνατο και δεν έχει ξαναπαίξει.

Το τελευταίο του παιχνίδι με τη φανέλα της Γιουβέντους ήταν στις 25 Μαΐου 2024, στην 38η και τελευταία αγωνιστική της σεζόν 2023-24 στη Serie A.

Από την άφιξή του στο Τορίνο τον Αύγουστο του 2022, ο πρώην επιθετικός της Νάπολι και της Μαρσέιγ έχει σημειώσει 17 γκολ σε 75 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις.

Τον περασμένο Μάιο, η Γιουβέντους ανανέωσε το συμβόλαιό του για ακόμη ένα έτος, μέχρι το 2027.

