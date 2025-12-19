Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

Στις 19/12/2024, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στο τότε ΟΑΚΑ. Η αντίπαλος ήταν αδύναμη και η νίκη μονόδρομος, αλλά εκείνο το βράδυ «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, που υπέστη κάταγμα περόνης.

Ο Γάλλος δεν έχει ακόμα επιστρέψει, αλλά μέσω ενός διαδικτυακού μηνύματος θυμάται τη μέρα και απευθύνεται στους φίλους του «τριφυλλιού», που ποτέ δεν έπαψαν να τον στηρίζουν.

Τονίζει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως παρόλη την κυριαρχία του το βράδυ αυτό, όλα πήγαν στραβά. Ο σέντερ από την Μαρτινίκα δεν τα έχει παρατήσει. Προπονείται σκληρά και κάθε φορά που βλέπει τον κόσμο των «πρασίνων» τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Το μήνυμά του, αναφέρει πως από εκείνη τη μέρα πήρε ένα μάθημα και πως ανεξαρτήτου του τι συνέβη, ήταν ξεχωριστή.

Exactly a year ago today I was in preparing for a game thinking to myself “you was on some bs these last two games gotta get your shit together and kill tonight” game start I was feeling great probably I had my best first half of that season at half time we was up 20 I was so… pic.twitter.com/lUNiLTYUmv — Mathias Lessort (@ThiasLsf) December 19, 2025

Athletiko