ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

Ο Ματίας Λεσόρ μέσω ενός διαδικτυακού μηνύματος, έκανε λόγο για την 19η Δεκεμβρίου του 2024, που «σημάδεψε» τον ίδιο και την σεζόν του Παναθηναϊκού.

Στις 19/12/2024, ο Παναθηναϊκός κλήθηκε να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια στο τότε ΟΑΚΑ. Η αντίπαλος ήταν αδύναμη και η νίκη μονόδρομος, αλλά εκείνο το βράδυ «σημαδεύτηκε» από τον τραυματισμό του Ματίας Λεσόρ, που υπέστη κάταγμα περόνης.

Ο Γάλλος δεν έχει ακόμα επιστρέψει, αλλά μέσω ενός διαδικτυακού μηνύματος θυμάται τη μέρα και απευθύνεται στους φίλους του «τριφυλλιού», που ποτέ δεν έπαψαν να τον στηρίζουν.

Τονίζει πως τίποτα δεν είναι δεδομένο και πως παρόλη την κυριαρχία του το βράδυ αυτό, όλα πήγαν στραβά. Ο σέντερ από την Μαρτινίκα δεν τα έχει παρατήσει. Προπονείται σκληρά και κάθε φορά που βλέπει τον κόσμο των «πρασίνων» τους αντιμετωπίζει με τον ίδιο ενθουσιασμό.

Το μήνυμά του, αναφέρει πως από εκείνη τη μέρα πήρε ένα μάθημα και πως ανεξαρτήτου του τι συνέβη, ήταν ξεχωριστή.

Athletiko

Κατηγορίες

EUROLEAGUE

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντάλσιο καθορίζει το πλάνο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαρέ μεταγραφών και σύντομα...

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Γιουβέντους ο Μίλικ για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στο πρώτο «χτύπημα» με Ομορόβα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τέλος εποχής για τον Σταν Βαβρίνκα το 2026

Τένις

|

Category image

Μετά την... πίκρα, έξι σερί και 16-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ μέσα στη Λεμεσό

ΑΕΚ

|

Category image

Συνεχίζει ανενόχλητη η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από την...Ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η UEFA «βγάζει το καπέλο» στην εντυπωσιακή ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ηρέμησαν στον Παναθηναϊκό: Εντάξει ο Σφιντέρσκι για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει και ο Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη