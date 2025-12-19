Μετά την... πίκρα, έξι σερί και 16-2

Έχασε με 0-1 από τον Απόλλωνα. Όμως, την ξεπέρασε. Και η απάντηση δόθηκε με τα έξι σερί νικηφόρα, με απολογισμό τερμάτων 16-2. Και αποτελεί σαφώς έναν από τους λόγους που στρογγυλοκάθεται στην κορυφή με απόσταση τεσσάρων βαθμών. Θέλει να αξιοποιήσει τον παράγοντα έδρα και στον β΄ γύρο, με το πρώτο παιχνίδι να είναι δύσκολο αφού θα υποδεχθεί τον ΑΠΟΕΛ (22/12, 19:00). Όμως δείχνει πως ξέρει να παίρνει αποτελέσματα στο «σπιτικό» της.

Ο Σέμα ανέβασε ρυθμούς τις τελευταίες μέρες και το πιθανότερο είναι πως θα υπολογίζεται από την τεχνική ηγεσία. Εκτός θα είναι μονάχα ο Λάνγκα που πήγε στο Κόπα Άφρικα, με τις πληροφορίες να αναφέρουν πως σε περίπτωση μεταγραφών, θα είναι από τους παίκτες που θα δουν την πόρτα εξόδου.