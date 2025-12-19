ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

Ο Άρνε Σλοτ δήλωσε ότι δεν υπάρχει πλέον κανένα πρόβλημα με τον Μοχάμεντ Σαλάχ μετά την πρόσφατη κριτική που δέχτηκε ο Αιγύπτιος επιθετικός.

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν καθοριστικός στη νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον την περασμένη αγωνιστική, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα με τον Άρνε Σλοτ και την εκρηκτική συνέντευξη που είχε δώσει ο «Φαράω».

Πλέον, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν για τις δύο πλευρές, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να έχει αποχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Αίγυπτο και τον Ολλανδό τεχνικό να καλείται να συνεχίσει τα πλάνα της ομάδας του χωρίς τον 33χρονο μεσοεπιθετικό.

«Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Προχωρήσαμε μπροστά, ήταν στην ομάδα και ήταν η πρώτη αλλαγή που έκανα. Τώρα έχει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και θα παίξει σημαντικούς αγώνες, οπότε είναι σωστό να επικεντρωθεί όλη η προσοχή σε αυτόν», δήλωσε ο Άρνε Σλοτ στα μέσα ενημέρωσης πριν το ντέρμπι με την Τότεναμ το Σάββατο (20/11, 19:30).

 

Ανάλογα με την πρόοδο της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής,ο Σαλάχ θα μπορούσε να χάσει έως και επτά αγώνες ξεκινώντας από τον αγώνα απέναντι στα «σπιρούνια». Η ομάδα του Σλοτ βρίσκεται στην έβδομη θέση της Premier League με 26 βαθμούς, 10 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Από την άλλη, η Τότεναμ βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ, στην ενδέκατη θέση.

Όσον αφορά την επιστροφή του Σομποσλάι, ο Άρνε Σλοτ τόνισε πως δεν θα είναι πλήρως έτοιμος για τον αγώνα με τους Λονδρέζους, αλλά θα έχει χρόνο συμμετοχής.

«Ο Ντόμινικ προπονήθηκε για πρώτη φορά χθες. Θα δούμε πώς θα είναι σήμερα», είπε ο Σλοτ. «Το αν θα μπορέσει να ξεκινήσει βασικός εναντίον των Σπερς εξαρτάται αποκλειστικά από την απόδοσή του σήμερα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον παίκτη και το ιατρικό επιτελείο. Αν νιώσει άνετα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει βασικός».

 

Athletiko

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ντόρσεϊ, Σάσα και Φουρνιέ έκαναν τη Βιλερμπάν... να πληρώσει τα σπασμένα του Ολυμπιακού!

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Ντάλσιο καθορίζει το πλάνο

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Συμπληρώθηκε ένας χρόνος από τον σοκαριστικό τραυματισμό του Λεσόρ - Το μήνυμά του

EUROLEAGUE

|

Category image

Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Kαρέ μεταγραφών και σύντομα...

ΑΕΛ

|

Category image

Στην αποστολή της Γιουβέντους ο Μίλικ για πρώτη φορά μετά από 18 μήνες

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Κοντά στο πρώτο «χτύπημα» με Ομορόβα ο Ολυμπιακός

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

|

Category image

Τέλος εποχής για τον Σταν Βαβρίνκα το 2026

Τένις

|

Category image

Μετά την... πίκρα, έξι σερί και 16-2

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Διπλό για την Πετρολίνα ΑΕΚ μέσα στη Λεμεσό

ΑΕΚ

|

Category image

Συνεχίζει ανενόχλητη η Νέα Σαλαμίνα

ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

|

Category image

Ο Μπαπέ βρίσκεται δύο γκολ μακριά από την...Ιστορία

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η UEFA «βγάζει το καπέλο» στην εντυπωσιακή ΑΕΚ

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

Ηρέμησαν στον Παναθηναϊκό: Εντάξει ο Σφιντέρσκι για τον ΠΑΟΚ, προλαβαίνει και ο Τουμπά

Ελλάδα

|

Category image

Διαβαστε ακομη