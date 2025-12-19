Ο Σλοτ τα αφήνει όλα πίσω του για την κόντρα με τον Σαλάχ - «Οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια»

Ο Μοχάμεντ Σαλάχ ήταν καθοριστικός στη νίκη με 2-0 επί της Μπράιτον την περασμένη αγωνιστική, μετά τα όσα είχαν προηγηθεί όλο αυτό το διάστημα με τον Άρνε Σλοτ και την εκρηκτική συνέντευξη που είχε δώσει ο «Φαράω».

Πλέον, όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν για τις δύο πλευρές, με τον Μοχάμεντ Σαλάχ να έχει αποχωρήσει για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής με την Αίγυπτο και τον Ολλανδό τεχνικό να καλείται να συνεχίσει τα πλάνα της ομάδας του χωρίς τον 33χρονο μεσοεπιθετικό.

«Είπα την περασμένη εβδομάδα ότι οι πράξεις μιλούν πιο δυνατά από τα λόγια. Προχωρήσαμε μπροστά, ήταν στην ομάδα και ήταν η πρώτη αλλαγή που έκανα. Τώρα έχει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής και θα παίξει σημαντικούς αγώνες, οπότε είναι σωστό να επικεντρωθεί όλη η προσοχή σε αυτόν», δήλωσε ο Άρνε Σλοτ στα μέσα ενημέρωσης πριν το ντέρμπι με την Τότεναμ το Σάββατο (20/11, 19:30).

"There should not be any distraction"



Arne Slot says he doesn't want to talk about Mo Salah's Liverpool future while he's away at the Africa Cup of Nations 🎙️ pic.twitter.com/nhNyFmsGub — Sky Sports News (@SkySportsNews) December 19, 2025

Ανάλογα με την πρόοδο της Αιγύπτου στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής,ο Σαλάχ θα μπορούσε να χάσει έως και επτά αγώνες ξεκινώντας από τον αγώνα απέναντι στα «σπιρούνια». Η ομάδα του Σλοτ βρίσκεται στην έβδομη θέση της Premier League με 26 βαθμούς, 10 πίσω από την πρωτοπόρο Άρσεναλ. Από την άλλη, η Τότεναμ βρίσκεται τέσσερις βαθμούς πίσω από τη Λίβερπουλ, στην ενδέκατη θέση.

Όσον αφορά την επιστροφή του Σομποσλάι, ο Άρνε Σλοτ τόνισε πως δεν θα είναι πλήρως έτοιμος για τον αγώνα με τους Λονδρέζους, αλλά θα έχει χρόνο συμμετοχής.

«Ο Ντόμινικ προπονήθηκε για πρώτη φορά χθες. Θα δούμε πώς θα είναι σήμερα», είπε ο Σλοτ. «Το αν θα μπορέσει να ξεκινήσει βασικός εναντίον των Σπερς εξαρτάται αποκλειστικά από την απόδοσή του σήμερα και στη συνέχεια θα μιλήσουμε με τον παίκτη και το ιατρικό επιτελείο. Αν νιώσει άνετα και πληροί όλες τις προϋποθέσεις, θα ξεκινήσει βασικός».

