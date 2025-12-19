Ο Σαλάχ απολογήθηκε σε όλους στη Λίβερπουλ: «Συγγνώμη αν επηρέασα την ομάδα…»!

Ο Σαλάχ αισθάνθηκε άσχημα έπειτα απ’ όσα εκτυλίχθηκαν – εξαιτίας του, είναι η αλήθεια – πριν από λίγες μέρες στη Λίβερπουλ με τις δηλώσεις που επέλεξε να κάνει μετά το 3-3 με τη Λιντς, περί της μη χρησιμοποίησής του και την άγνοια για το μέλλον του στο κλαμπ.

Έχοντας ξεκαθαρίσει πρώτα τα πράγματα με τον Σλοτ, το έκανε και με τους συμπαίκτες του, με τον Κέρτις Τζόουνς να δηλώνει:

«Έχει απολογηθεί μπροστά σε όλου μας. Μας είπε “συγγνώμη αν επηρέασα αρνητικά κάποιον, λυπάμαι…”. Αυτός είναι ο Σαλάχ. Είχε κι ένα μεγάλο χαμόγελο στο πρόσωπό του και το ίδιο είχαμε κι εμείς προς εκείνον».

