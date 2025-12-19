ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ο Ντάλσιο καθορίζει το πλάνο

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Τα πάντα στο πλάνο του ΑΠΟΕΛ για τον κρίσιμο αγώνα με την Πάφος FC (21/12, 19:00) θα ξεκαθαρίσουν από το αν ο Ντάλσιο είναι απόλυτα έτοιμος.

Αν είναι, τότε, ο ΑΠΟΕΛ θα επανέλθει στο γνωστό πλάνο, διαφορετικά θα υπάρξουν αλλαγές. Να δούμε πιο αναλυτικά την επικρατέστερη σύνθεση του ΑΠΟΕΛ στο «Στέλιος Κυριακίδης», με ή χωρίς Ντάλσιο.

Κάτω από τα δοκάρια ξεκινά ο Μπέλετς, αριστερά ο Σταφυλίδης και δεξιά ένας από τους Νανού ή Πουρσαϊτίδη. Στο κέντρο της άμυνας βρίσκουμε το γνωστό δίδυμο με τους Μπρόρσον και Λαΐφη. Πάμε και στη μεσαία γραμμή με τα διάφορα σενάρια. Υπό κανονικές συνθήκες θα έχουμε τους Μάγιερ, Ρόσα και Ντάλσιο. Αν ο τελευταίος δεν μπορεί και ούτε ο Σατσιάς είναι σε θέση να βοηθήσει, τότε, θα έχουμε υποψηφίους για να συμπληρώσουν την ενδεκάδα τους Αμπάγκνια, Τομάς, Κούτσακο, Ντράζιτς και Κορμπού.

Κατά τα άλλα, ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ αναμένει με αγωνία τον αγώνα στην Πάφο έχοντας πίστη ότι κάτι καλό μπορεί να προκύψει καθώς μια ήττα θα θεωρηθεί ως καταστροφικό αποτέλεσμα, σε μια εποχή όπου το οικονομικό εξαρτάται απόλυτα από την πορεία της ομάδας.

ΑΠΟΕΛ

