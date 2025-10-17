Οι μεταδόσεις σήμερα (17/10)
Δείτε το πρόγραμμα των μεταδόσεων σήμερα Παρασκευή 17/10
Cytavision 2
19:00 ΑΣΙΛ - Καρμιώτισσα
Cytavision 7
19:00 Μπάσκετ: Διγενής Μόρφου - Αχιλλέας
22:00 Οβιέδο - Εσπανιόλ
Cablenet Sports 1
19:00 Πάφος FC - Εθνικός
Cablenet Sports 2
21:45 Παρί - Στρασβούργο
Novasports 2
19:30 Aνόβερο - Σάλκε
21:45 Μπάσκετ: Μπασκόνια - Παρτίζαν
Novasports 3
21:30 Ουνιόν Βερολίνου - Γκλάντμπαχ
Novasports 4
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasports 5
20:00 Μπάσκετ: Eρυθρός Αστέρας - Ρεάλ
Novasports 6
08:00 Tένις: WTA 500
21:00 Μπάσκετ: Βιλερμπάν - Βίρτους Μπολόνια
Novasports Prime
20:30 Μπάσκετ: Αναντολού Εφές - Παναθηναϊκός
Novasports Start
20:30 Μπάσκετ: Moνακό - Βαλένθια