Το πρόγραμμα της ημέρας

Cytavision 5
14:30 Tένις: ATP 250 Brussels
19:00 Tένις: ATP 250 Brussels
Cytavision 6
15:00 Tένις: ATP 250 Stockholm
Cytavision 7
15:00 78η Ιπποδρομιακή Συνάντηση
Cytavision 8
14:00 Tένις: ATP 250 Almaty
22:00 Tένις: ATP 250 Almaty
Novasports 2
21:45 Μπάσκετ: Ρεάλ - Παρτιζάν
Novasports 4
19:30 Μπάσκετ: Πανιώνιος - Μπουργκ
Novasports 5
21:30 Μπάσκετ: Βίρτους Μπολόνια - Μονακό
Novasports 6
21:30 Μπάσκετ: Βαλένθια - Χάποελ Τελ Αβίβ
Novasports Start
21:45 Μπάσκετ: Παρί - Μπασκόνια
Novasports Prime
21:15 Μπάσκετ: Παναθηναϊκός - Βιλερμπάν
Cablenet Sports 1
22:00 Λέουβεν - Τβέντε (Γ)
Cablenet Sports 2
19:45 Λιόν - Πόλτεν (Γ)
22:00 Ρόμα - Μπαρτσελόνα (Γ)
Cablenet Sports 3
19:45 Βαλερένγκα - Βόλφσμπουργκ (Γ)
22:00 Τσέλσι - Παρί (Γ)