ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

Γεμίζουν τα γήπεδα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Η υψηλότερη ζήτηση, όπως αναμενόταν, προήλθε από αγοραστές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό - τα τρία έθνη που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά. Συνολικά άτομα από 212 διαφορετικές χώρες έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια. Το Top 10 των χωρών που έχουν σπεύσει να κλείσουν θέση για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού απαρτίζουν Αγγλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Κολομβία, Αργεντινή και Γαλλία, κατά σειρά,

Τα εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονταο από 9.538 έως 57.500 δολάρια.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν τα εισιτήρια σε αυτόν τον πρώτο γύρο διαθεσιμότητας επιλέχθηκαν από 4,5 εκατομμύρια αιτούντες σε μια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα. Η περίοδος συμμετοχής για την επόμενη κλήρωση θα ανοίξει για τους φιλάθλους στις 27 Οκτωβρίου. Υπάρχουν ακόμη περίπου 7,1 εκατομμύρια θέσεις προς πλήρωση για τους 104 αγώνες του Μουντιάλ. Τα στοιχεία για τα εισιτήρια έδειξαν ότι τα φθηνότερα ορίστηκαν στα 60 δολάρια, για τουλάχιστον 40 αγώνες.

sport-fm.gr 

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Γι' αυτό ακυρώθηκε το τέρμα του Εθνικού από έναν πρώην της Πάφου

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Το πρώτο γκολ του Νταβίντ Λουίζ στην Κύπρο

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Έφθασε τις 100 ο ΜVP

ΝΤΡΙΜΠΛΕΣ

|

Category image

LIVE: Πάφος FC - Eθνικός 1-0

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

|

Category image

Σωτηρίου ή Ντράζιτς;

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

Ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για Sabbianco Ανόρθωση και Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο

Χαντμπολ

|

Category image

Με αυτούς αρχίζει η Πάφος FC κόντρα στον Εθνικό

ΠΑΦΟΣ FC

|

Category image

Η εξάδα που ήταν και στα εφτά

ΑΕΛ

|

Category image

Με 164 αθλητές από 24 χώρες διεξάγεται την Κυριακή (19/10) το O3 OlympusMan – Τrail Run

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡ

|

Category image

Πάει με ελπίδα και... χωρίς φόβο

ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ

|

Category image

ΠΑΟΚ: Προπονήθηκε κανονικά ο Ζίβκοβιτς, θεραπεία για Παβλένκα

Ελλάδα

|

Category image

Κανένα ρίσκο με Φαμπιάνο-Σεμέδο

ΟΜΟΝΟΙΑ

|

Category image

Με Γιαμάλ και Φερμίν Λόπεθ κόντρα στον Ολυμπιακό η Μπαρτσελόνα!

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Ο Ουναΐ MVP της Τζιρόνα για τον Σεπτέμβριο

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Η αρχή μίας «διαβολοβδομάδας»

ΑΕΚ

|

Category image

Διαβαστε ακομη