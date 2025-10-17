Μουντιάλ 2026: Έχουν ήδη πωληθεί πάνω από 1 εκατομμύριο εισιτήρια

Περισσότερα από 1 εκατομμύριο εισιτήρια έχουν ήδη πωληθεί για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026, θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Η υψηλότερη ζήτηση, όπως αναμενόταν, προήλθε από αγοραστές στις ΗΠΑ, τον Καναδά και το Μεξικό - τα τρία έθνη που θα φιλοξενήσουν το τουρνουά. Συνολικά άτομα από 212 διαφορετικές χώρες έχουν ήδη αγοράσει εισιτήρια. Το Top 10 των χωρών που έχουν σπεύσει να κλείσουν θέση για το μεγάλο ποδοσφαιρικό γεγονός του καλοκαιριού απαρτίζουν Αγγλία, Γερμανία, Βραζιλία, Ισπανία, Κολομβία, Αργεντινή και Γαλλία, κατά σειρά,

Τα εισιτήρια για τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Ιστ Ράδερφορντ του Νιου Τζέρσεϊ πωλούνται σε τιμές που κυμαίνονταο από 9.538 έως 57.500 δολάρια.

Οι φίλαθλοι που αγόρασαν τα εισιτήρια σε αυτόν τον πρώτο γύρο διαθεσιμότητας επιλέχθηκαν από 4,5 εκατομμύρια αιτούντες σε μια κλήρωση που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα. Η περίοδος συμμετοχής για την επόμενη κλήρωση θα ανοίξει για τους φιλάθλους στις 27 Οκτωβρίου. Υπάρχουν ακόμη περίπου 7,1 εκατομμύρια θέσεις προς πλήρωση για τους 104 αγώνες του Μουντιάλ. Τα στοιχεία για τα εισιτήρια έδειξαν ότι τα φθηνότερα ορίστηκαν στα 60 δολάρια, για τουλάχιστον 40 αγώνες.

