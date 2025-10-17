Ligue 1 - 8η αγωνιστική: Αυλαία με εντός έδρας δοκιμασία για την Παρί Σεν Ζερμέν

Επιστρέφει από τη διακοπή των εθνικών ομάδων με την 8η αγωνιστική της η γαλλική Ligue 1!

Η αυλαία ανοίγει το βράδυ της Παρασκευής (21:45), όταν η Παρί Ζεν Ζερμέν θα φιλοξενήσει το Στρασβούργο, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα μετά το ισόπαλο 1-1 που έφερε στην έδρα της Λιλ, πριν από δύο εβδομάδες.

Τρεις οι αναμετρήσεις του Σαββάτου (18/10), με τη Λιόν να δοκιμάζεται στην έδρα της Λιλ, τη Μονακό να αντιμετωπίζει την Ανζέ και με τη Μαρσέιγ να φιλοξενεί τη Χάβρη.

Τέλος, το... κύριο πιάτο της αγωνιστικής θα σερβιριστεί την Κυριακή (19/10), με το βραδινό (21:45) παιχνίδι της Ναντ με τη Λιλ να ξεχωρίζει!

Η 8η αγωνιστική:

Παρασκευή 17/10

Παρί Σεν Ζερμέν-Στρασβούργο (21:45)

Σάββατο 18/10

Νις-Λιόν (18:00)

Ανζέ-Μονακό (20:00)

Μαρσέιγ-Χάβρη (22:05)

Κυριακή 19/10

Λανς-Παρί (16:00)

Λοριάν-Μπρεστ (18:15)

Ρεν-Οσέρ (18:15)

Τουλούζ-Μετς (18:15)

Ναντ-Λιλ (21:45)

sport-fm.gr